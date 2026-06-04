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STANJE NA CESTAMA

FOTO Pogledajte kolonu vozila prema moru. Zagužvalo na A1: 'Zbog pješaka stojimo dva sata'

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona iznosi oko jedan kilometar
FOTO Pogledajte kolonu vozila prema moru. Zagužvalo na A1: 'Zbog pješaka stojimo dva sata'
Pojačan promet bilježi se u četvrtak prijepodne na važnijim cestovnim pravcima u Hrvatskoj, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK). Vozače upozoravaju na povećanu gustoću prometa, moguće zastoje te odrone na cestama u gorskim predjelima i duž Jadranske magistrale (DC8). | Foto: HAK
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Pojačan promet bilježi se u četvrtak prijepodne na važnijim cestovnim pravcima u Hrvatskoj, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK). Vozače upozoravaju na povećanu gustoću prometa, moguće zastoje te odrone na cestama u gorskim predjelima i duž Jadranske magistrale (DC8). | Foto: HAK
Komentari 9

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