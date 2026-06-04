FOTO Pogledajte kolonu vozila prema moru. Zagužvalo na A1: 'Zbog pješaka stojimo dva sata'

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona iznosi oko jedan kilometar
Pojačan promet bilježi se u četvrtak prijepodne na važnijim cestovnim pravcima u Hrvatskoj, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK). Vozače upozoravaju na povećanu gustoću prometa, moguće zastoje te odrone na cestama u gorskim predjelima i duž Jadranske magistrale (DC8).
| Foto: HAK
Pojačan promet bilježi se u četvrtak prijepodne na važnijim cestovnim pravcima u Hrvatskoj, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK). Vozače upozoravaju na povećanu gustoću prometa, moguće zastoje te odrone na cestama u gorskim predjelima i duž Jadranske magistrale (DC8). |
Foto: HAK
Pojačan promet bilježi se u četvrtak prijepodne na važnijim cestovnim pravcima u Hrvatskoj, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK). Vozače upozoravaju na povećanu gustoću prometa, moguće zastoje te odrone na cestama u gorskim predjelima i duž Jadranske magistrale (DC8).
| Foto: HAK
Na autocesti A1 Zagreb–Ploče–Karamatići između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora promet se odvija usporeno uz povremene zastoje.
| Foto: HAK
Poteškoće su i na autocesti A2 Zagreb–Macelj. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba stvorila se kolona duga oko jednog kilometra, dok se usporeno vozi i u zoni dvosmjernog prometa između čvorova Krapina i Sveti Križ Začretje prema Zagrebu.
| Foto: HAK
HAK upozorava vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te da održavaju siguran razmak između vozila.
| Foto: HAK
Čitatelj nam javlja da kolona prema Karlovcu stoji već dva sata zbog pješaka na autocesti A1. HAK potvrđuje da se pješak nalazi na kolniku na 33. kilometru između čvora Jastrebarsko i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika, zbog čega prometne službe ograničavaju brzinu na toj dionici na 80 kilometara na sat.
| Foto: HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK
Foto HAK