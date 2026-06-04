FOTO Pogledajte kolonu vozila prema moru. Zagužvalo na A1: 'Zbog pješaka stojimo dva sata'

Čitatelj nam javlja da kolona prema Karlovcu stoji već dva sata zbog pješaka na autocesti A1. HAK potvrđuje da se pješak nalazi na kolniku na 33. kilometru između čvora Jastrebarsko i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika, zbog čega prometne službe ograničavaju brzinu na toj dionici na 80 kilometara na sat. | Foto: HAK