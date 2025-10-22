Obavijesti

LUKSUZ NA VODI

FOTO Pogledajte luksuzne jahte i plovila na Biograd Boat Showu

U okviru sajma koji traje do 26. listopada, održat će se i 7. Croatia Charter Expo, koji za industriju čarter jahti omogućuje hrvatskim pružateljima usluga čarter flote susret s međunarodnim čarter agentima, brokerima i dobavljačima
Započeo je Biograd Boat Show
Međunarodni nautički sajam Biograd Boat Show u Marini Kornati u Biogradu na Moru, otvoren je u srijedu i okupio je više od 400 izlagača s oko 500 novih plovila do 24 metra dužine. | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
