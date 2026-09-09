FOTO Pogledajte nove bazene u Španskom! Gym, praćakalište za bebe, tobogan. Ovo su cijene...

“Sport nije luksuz, mi želimo da se što veći broj Zagrepčana bavi sportom i rekreacijom, i zato iz gradskog proračuna investiramo u kvalitetnu sportsku infrastrukturu dostupnu diljem grada. Ovaj bazen je mjesto na kojem će djeca učiti plivati, građani se rekreirati i održavati zdravlje, a jednako tako ovo je mjesto na kojem će se stvarati neki novi sportski uspjesi. Nakon ovog bazena u Španskom, koji s velikim ponosom otvaramo danas Zagrepčanima, realizirat ćemo kao što znate još neke velike i važne projekte sportske infrastrukture”, istaknuo je gradonačelnik Tomašević. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL