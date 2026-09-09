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FOTO Pogledajte nove bazene u Španskom! Gym, praćakalište za bebe, tobogan. Ovo su cijene...

Zagreb je danas dobio novi sportsko-rekreacijski centar i prvi gradski bazen na zapadnom dijelu grada. Otvaranjem Bazena Špansko građanima su od danas u 15 sati na raspolaganju bazeni, rekreacijski i wellness sadržaji u kompleksu vrijednom 36,3 milijuna eura s PDV-om, u cijelosti financiranom iz gradskog proračuna, kažu iz Grada
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Zagreb: Svečano otvorenje bazena u Španskom
Bazen su svečano otvorili gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević, zamjenici gradonačelnika Danijela Dolenec i Luka Korlaet, predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Matej Mišić, ravnatelj Ustanove za upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić i izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Bazen su svečano otvorili gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević, zamjenici gradonačelnika Danijela Dolenec i Luka Korlaet, predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Matej Mišić, ravnatelj Ustanove za upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić i izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak. | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Komentari 16

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