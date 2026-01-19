Obavijesti

PROBLEMI ZBOG RELOKACIJE

FOTO Pogledajte poruku koju je stanar Dolca ostavio redaru!

Piše Iva Tomas,
Foto: Patrik Macek/pixsell

Uz poruku je ostavio i svoju osobnu iskaznicu koja dokazuje status stanara. Međutim, pitanje je hoće li to biti dovoljno da ovaj stanar izbjegne novu kaznu

Poštovani prometni redaru, uporno mi lijepiš kazne unatoč tome što sam stanar Dolca, gdje više ne mogu parkirati zbog relokacije tržnice! Imam troje djece i treba mi parking, napisao je jedan stanar Dolca u poruci prometnom redaru.

Poruku je napisao i ostavio na svojem automobilu, parkiranom na početku Opatovine, a poruka pokazuje problem koji je nastao relokacijom tržnice Dolac, odnosno premještanjem štandova u okolne ulice.

Uz poruku je ostavio i svoju osobnu iskaznicu koja dokazuje status stanara. Međutim, pitanje je hoće li to biti dovoljno da ovaj stanar izbjegne novu kaznu.

