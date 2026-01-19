FOTO Pogledajte poruku koju je stanar Dolca ostavio redaru!

Poštovani prometni redaru, uporno mi lijepiš kazne unatoč tome što sam stanar Dolca, gdje više ne mogu parkirati zbog relokacije tržnice! Imam troje djece i treba mi parking, napisao je jedan stanar Dolca u poruci prometnom redaru.

Zagreb: Neobičnom porukom protiv kazni za parkiranje | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Poruku je napisao i ostavio na svojem automobilu, parkiranom na početku Opatovine, a poruka pokazuje problem koji je nastao relokacijom tržnice Dolac, odnosno premještanjem štandova u okolne ulice.

Uz poruku je ostavio i svoju osobnu iskaznicu koja dokazuje status stanara. Međutim, pitanje je hoće li to biti dovoljno da ovaj stanar izbjegne novu kaznu.

