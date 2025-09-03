Obavijesti

NIJEMCI U ŠOKU

FOTO Pogledajte što je odjenula ministrica iz Kršćansko-socijalne unije za sastanak kabineta

BERLIN Na današnjem sastanku njemačke vlade okupili su se ključni ministri. Uoči sjednice ministrica stanovanja Verena Hubertz, ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt i ministrica za istraživanje, tehnologiju i svemir Dorothee Baer razgovarali su ispred ureda kancelara Friedricha Merza. Ministrica Baer iz Kršćansko-socijalne unije Bavarske za sastank je izabrala haljinu s naglašenim dekolteom
Berlin, Deutschland, 06.06.2025: Deutscher Bundestag: 11. Bundestagssitzung: Bundesministerin für Forschung, Technologie
