FOTO Pogledajte što je ostalo od Vjesnika: Div polako nestaje...

Rušenje Vjesnikova nebodera ušlo je u novu fazu. Nakon uklanjanja većeg dijela zgrade, preostao je samo uzak segment konstrukcije koji dominira prizorom uz Slavonsku aveniju.
Prizor s gradilišta Vjesnikova nebodera danas izgleda potpuno drukčije nego prije samo nekoliko mjeseci. Nekada visoka građevina koja je desetljećima dominirala ovim dijelom Zagreba gotovo je nestala, a od cijelog objekta ostao je samo manji segment konstrukcije koji se uzdiže iznad okolnog prostora.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Prizor s gradilišta Vjesnikova nebodera danas izgleda potpuno drukčije nego prije samo nekoliko mjeseci. Nekada visoka građevina koja je desetljećima dominirala ovim dijelom Zagreba gotovo je nestala, a od cijelog objekta ostao je samo manji segment konstrukcije koji se uzdiže iznad okolnog prostora. |
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Prizor s gradilišta Vjesnikova nebodera danas izgleda potpuno drukčije nego prije samo nekoliko mjeseci. Nekada visoka građevina koja je desetljećima dominirala ovim dijelom Zagreba gotovo je nestala, a od cijelog objekta ostao je samo manji segment konstrukcije koji se uzdiže iznad okolnog prostora.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Najnovije fotografije pokazuju koliko su radovi odmaknuli. Većina nekadašnjeg nebodera više ne postoji, pa je i njegova prepoznatljiva silueta uz Slavonsku aveniju postala stvar prošlosti. Umjesto zgrade kakvu su građani godinama gledali, sada je vidljiv tek ostatak koji strši iznad gradilišta.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Najveće promjene već su napravljene na dijelovima objekta okrenutima prema sjeveru i istoku. Ti su dijelovi spušteni gotovo do razine najnižih katova, čime je uklonjena glavnina nekadašnje mase nebodera. Upravo zbog toga preostali dio konstrukcije sada još više dolazi do izražaja.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Trenutačno su radovi koncentrirani na stranama objekta koje gledaju prema Savskoj cesti i Odranskoj ulici. Ondje se odvija najveći dio aktivnosti, dok će završni zahvati biti obavljeni na najnižim etažama koje su ostavljene za sam kraj procesa.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL