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NOVA FAZA RUŠENJA

FOTO Pogledajte što je ostalo od Vjesnika: Div polako nestaje...

Rušenje Vjesnikova nebodera ušlo je u novu fazu. Nakon uklanjanja većeg dijela zgrade, preostao je samo uzak segment konstrukcije koji dominira prizorom uz Slavonsku aveniju.
Zagreb: Intezivno se nastavlja rušenje Vjesnika
Prizor s gradilišta Vjesnikova nebodera danas izgleda potpuno drukčije nego prije samo nekoliko mjeseci. Nekada visoka građevina koja je desetljećima dominirala ovim dijelom Zagreba gotovo je nestala, a od cijelog objekta ostao je samo manji segment konstrukcije koji se uzdiže iznad okolnog prostora. | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Prizor s gradilišta Vjesnikova nebodera danas izgleda potpuno drukčije nego prije samo nekoliko mjeseci. Nekada visoka građevina koja je desetljećima dominirala ovim dijelom Zagreba gotovo je nestala, a od cijelog objekta ostao je samo manji segment konstrukcije koji se uzdiže iznad okolnog prostora. | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Komentari 4

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