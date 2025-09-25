FOTO Pogledajte što je policija sve našla u domu osumnjičenog za strašno ubojstvo u Sl. Brodu

Osumnjičeni (33) za ubojstvo Zorana Grgića kraj Slavonskog Broda jutros je stigao u Županijsko državno odvjetništvo. Tamo se, kao i dan ranije na policiji, branio šutnjom.

- Završeno je prvo ispitivanje, na teret mu se stavlja ubojstvo i neovlaštena proizvodnja i promet droga. Branio se šutnjom i nije odgovarao pitanja. Iščekujemo donošenje rješenja istraga i pretragu mobitela žrtve i vjerujem da će to dovesti do motiva - rekao je odvjetnik Zoran Mataić.

Dvojicu muškaraca (25 i 39) koje je policija također privela, pustili su nakon što su utvrdili da nisu povezani s ovim kaznenim djelom.

Policija je obavila pretragu doma i prostorija koje koristi osumnjičeni. Tamo su pronašli gotovo 14 kilograma marihuane, 6 biljaka indijske konoplje te oprema za uzgoj navedenih biljaka.

Foto: Policija

- Nadalje, pretragom na drugoj lokaciji, pronađeno je i oduzeto 7,7 kilograma droge marihuane te oružje: 6 ručnih bombi M79, M754, jedna improvizirana ručna bomba, 2,3 kilograma gospodarskog eksploziva, 0,5 grama eksploziva TNT, 0,9 kilograma eksploziva vitezit, 6 metara sporogorećeg štapina, kubura ručne izrade, 4 spremnika za automatsko oružje, 500 komada raznog streljiva i 4 tromblonska metka - navodi policija.

Foto: Policija

Podsjetimo, ubijeni Zoran Grgić bio je poznat u brodskom kraju. Sudjelovao je u Domovinskom ratu, bio je član Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija i povremeni kolumnist. Grgić se aktivno zalagao za prava političkih zatvorenika i branitelja. Smatrao je da oni predstavljaju "savjest čovječanstva" te da imaju obavezu boriti se za pravedniji društveni poredak. Bio je zagovaratelj povratka vojnog roka.