FOTO Pogledajte veliko slavlje u ekstremnom AfD-u. Njemačka ovo ne pamti od 1945. godine
Krajnje desna stranka AfD ide prema velikoj pobjedi u istočnoj pokrajini Saska-Anhalt, daleko ispred svojih tradicionalnih suparnika, pokazuju početne projekcije. Prema projekcijama stranka bi trebala osvojiti 44,5 posto glasova, čime znatno prednjači ispred konzervativnog CDU-a koji ima 18,5 posto. AfD je taj rezultat pozdravio kao "povijesni ishod", a vođa u toj pokrajini, Ulrich Siegmund, odbio je vladati s bilo kojom drugom strankom.