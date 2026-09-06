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POKRAJINSKI IZBORI

FOTO Pogledajte veliko slavlje u ekstremnom AfD-u. Njemačka ovo ne pamti od 1945. godine

Krajnje desna stranka AfD ide prema velikoj pobjedi u istočnoj pokrajini Saska-Anhalt, daleko ispred svojih tradicionalnih suparnika, pokazuju početne projekcije. Prema projekcijama stranka bi trebala osvojiti 44,5 posto glasova, čime znatno prednjači ispred konzervativnog CDU-a koji ima 18,5 posto. AfD je taj rezultat pozdravio kao "povijesni ishod", a vođa u toj pokrajini, Ulrich Siegmund, odbio je vladati s bilo kojom drugom strankom.
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Saxony-Anhalt state elections in Magdeburg
AfD je ovaj rezultat pozdravio kao "povijesni ishod", a vođa u toj pokrajini, Ulrich Siegmund, odbio je vladati s bilo kojom drugom strankom. | Foto: Thilo Schmuelgen
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AfD je ovaj rezultat pozdravio kao "povijesni ishod", a vođa u toj pokrajini, Ulrich Siegmund, odbio je vladati s bilo kojom drugom strankom. | Foto: Thilo Schmuelgen
Komentari 24

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