DOBILA OTKAZ ORGIJE U UREDU Trumpova ministrica seksala se s članom osiguranja. Evo tko je ona

Nakon cijele niske optužbi koje uključuju i spolne odnose s kolegom, konzumaciju alkohola na radnom mjestu, Trumpova ministrica rada Lori Chavez-DeRemer odlazi s dužnosti. Trumpov glasnogovornik Steven Cheung objavio je da će pohotna ministrica preuzeti poziciju u privatnom sektoru. Chavez-DeRemer je treća članica kabineta koja odlazi tijekom drugog mandata Donalda Trumpa, nakon ministrice domovinske sigurnosti Kristi Noem i državne odvjetnice Pam Bondi