FOTO Pola metra snijega, prijete nove lavine: Ovo su fotografije iz akcije spašavanja Hrvata...

TROJE NESTALO U SLOVENIJI
Troje Hrvata nestalo je u lavini u Julijskim Alpama u Sloveniji u nedjelju oko 10 sati ujutro. Odmah je pokrenuta velika akcija spašavanja, ali loši vremenski uvjeti otežavaju posao spasiocima. Helikopter nije mogao poletjeti, za Hrvatima traga oko 60 spasitelja.
Sedam hrvatskih državljana nalazilo se u Vodnikovom domu u Velom Polju. Četvero ih je ostalo tamo, dok su trojica nastavila put unatoč lošim vremenskim uvjetima. Odnijela ih je lavina i u tijeku potraga za njima. "Bila je to grupa od sedam ljudi, troje je odnijela lavina. Mogu potvrditi da su naši ljudi došli do četvorke u domu. Njih četvorica spuštaju se sa spasiteljima, a sada kreće pretraga lavine da ustanovimo što je s ostalom trojicom" - kaže Klemen Belhar iz slovenske Gorske službe za 24sata
| Foto: Gorska Reševalna Zveza Slovenije/Facebook
"Ekipe iz Bohinja, Radovljice i Jesenica su krenuli iz Hrušice, u općini Jesenice, u akciju spašavanje hrvatskih planinara nestalih u lavini. Uvjeti su jako loši, helikopter u ovakvim vrlo nepovoljnim uvjetima nije mogao poletjeti. Spasioci, sa svom potrebnom opremom, prte pola metra duboki snijeg kako bi stigli na mjesto nesreće", rekao je Boštjan Repinc iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Kranj.
| Foto: Gorska Reševalna Zveza Slovenije/Facebook
Hrvatsko veleposlanstvo u Sloveniji prati situaciju te su u kontaktu s policijom u Kranju i Gorskom službom spašavanja, doznaju 24sata.
| Foto: Gorska Reševalna Zveza Slovenije/Facebook
Snijeg, kiša i velika opasnost od klizišta otežavaju posao, poručuju spasioci.
| Foto: Gorska Reševalna Zveza Slovenije/Facebook
