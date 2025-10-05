Obavijesti

TROJE NESTALO U SLOVENIJI

FOTO Pola metra snijega, prijete nove lavine: Ovo su fotografije iz akcije spašavanja Hrvata...

Troje Hrvata nestalo je u lavini u Julijskim Alpama u Sloveniji u nedjelju oko 10 sati ujutro. Odmah je pokrenuta velika akcija spašavanja, ali loši vremenski uvjeti otežavaju posao spasiocima. Helikopter nije mogao poletjeti, za Hrvatima traga oko 60 spasitelja.
Sedam hrvatskih državljana nalazilo se u Vodnikovom domu u Velom Polju. Četvero ih je ostalo tamo, dok su trojica nastavila put unatoč lošim vremenskim uvjetima. Odnijela ih je lavina i u tijeku potraga za njima. "Bila je to grupa od sedam ljudi, troje je odnijela lavina. Mogu potvrditi da su naši ljudi došli do četvorke u domu. Njih četvorica spuštaju se sa spasiteljima, a sada kreće pretraga lavine da ustanovimo što je s ostalom trojicom" - kaže Klemen Belhar iz slovenske Gorske službe za 24sata | Foto: Gorska Reševalna Zveza Slovenije/Facebook
