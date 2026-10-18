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DRAMA U GORICI

FOTO Policija blokirala ulicu u Velikoj Gorici: 'Specijalci stoje ispred kuće, tu je i Hitna pomoć'

Piše 24sata, Iva Tomas,
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FOTO Policija blokirala ulicu u Velikoj Gorici: 'Specijalci stoje ispred kuće, tu je i Hitna pomoć'
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Foto: Borna Škof/24sata
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"Ispred kuće stoje specijalci, puno ih je. Sve već traje oko pola sata. Za sada nismo čuli ništa", kaže nam čitatelj.

Blokirana je Fabijančićeva ulica u blizini križanja s Kirinčićevom u Velikoj Gorici. Na terenu su specijalci, vatrogasci i Hitna pomoć, objavila je Gorica.info. Kako je potvrdila zagrebačka policija za 24sata, dojavu kako muškarac prijeti da će nauditi sam sebi zaprimili su u 18.55 sati u nedjelju.

Policija je u Fabijančićevoj ulici te je područje osigurano radi sigurnosti građana. Građani su na sigurnoj udaljenosti, a muškarac je pod stalnim nadzorom policije. Kako tvrdi Jutarnji list, muškarac prijeti da će se raznijeti bombom.

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-  Ispred kuće stoje specijalci, puno ih je. Sve već traje oko pola sata. Za sada nismo čuli ništa - kaže nam čitatelj.

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