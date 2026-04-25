FOTO Policija je u požaru stana u Rijeci našla tijelo žene (72)

Policijski službenici I. policijske postaje Rijeka u petak su oko 21.30 sati zaprimili su dojavu o požaru stana u Vukovarskoj ulici u Rijeci, u kojem je pronađeno tijelo ženske osobe.

24SATA Rijeka: Žena preminula u stanu u Vukovarskoj ulici | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL





Riječ je o 72-godišnjoj hrvatskoj državljanki, a tijelo pokojnice prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci radi obdukcije kojom će se utvrditi točan uzrok smrti.



Obavljenim očevidom isključen je tehnički uzrok požara, a uslijed visoke temperature došlo je do oštećenja zidova i drugih predmeta u stanu.



Policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti ovog događaja.