FOTO Policija je u požaru stana u Rijeci našla tijelo žene (72)
Policijski službenici I. policijske postaje Rijeka u petak su oko 21.30 sati zaprimili su dojavu o požaru stana u Vukovarskoj ulici u Rijeci, u kojem je pronađeno tijelo ženske osobe.
Riječ je o 72-godišnjoj hrvatskoj državljanki, a tijelo pokojnice prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci radi obdukcije kojom će se utvrditi točan uzrok smrti.
Obavljenim očevidom isključen je tehnički uzrok požara, a uslijed visoke temperature došlo je do oštećenja zidova i drugih predmeta u stanu.
Policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti ovog događaja.
