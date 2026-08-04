Prema trenutnim informacijama, ništa ne upućuje da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela.
ŠOK U ZAGREBU
FOTO Policija se oglasila o lešu muškarca kojeg su našli u Savi
Čitanje članka: 2 min
U koritu rijeke Save, blizu Jadranskog mosta u Zagrebu, u ponedjeljak oko 20 sati pronađeno je tijelo zasad nepoznatog muškarca, izvijestila je policija.
Prema trenutnim informacijama, ništa ne upućuje da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela.
Tijelo je nakon obavljenog očevida prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku