FOTO Policija traga za lopovima koji su pokrali nakit iz Louvrea: 'Ovo je sada utrka s vremenom'

Jedan od najpoznatijih svjetskih muzeja prisiljen je zatvoriti svoja vrata nakon što su lopovi u nedjelju u jutarnjim satima, oko 9:30 sati po lokalnom vremenu, provalili u galeriju u kojoj se čuvaju francuski krunski dragulji. Pariški državni odvjetnik izvijestio je kako je deveti ukradeni pronađen i vraćen na mjesto, a stručnjak za umjetnine za Sky News je izjavio kako policija trenutno vodi "utrku s vremenom" kako bi pronašla ostale dragocjenosti prije nego što budu rastavljene i pretopljene.

Francusko Ministarstvo kulture objavilo je da su ukradeni sljedeći predmeti:

Tiara iz seta kraljice Marie-Amelie i kraljice Hortense

Ogrlica iz safirnog seta kraljice Marie-Amelie i kraljice Hortense

Naušnica iz para safirnog seta kraljice Marie-Amelie i kraljice Hortense

Smaragdna ogrlica iz seta carice Marie Louise

Par smaragdnih naušnica iz seta carice Marie Louise

Broš poznat kao „reliquiar broš“

Tiara carice Eugenie

Veliki broš u obliku mašne carice Eugenie

Francuski list Le Parisien ranije je izvijestio kako je predmet pronađen u muzeju zapravo kruna carice Eugenie, supruge Napoleona III., te kako je pritom bila oštećena. Vlasti su detalje provale otkrile nakon što je muzej, koji dnevno privuče do 30.000 posjetitelja te koji slovi kao najposjećeniji na svijetu, na platformi X objavio da zatvara vrata zbog "izvanrednih razloga".

Francuska ministrica kulture Rachida Dati izjavila je kako snimke provale pokazuju da lopovi ne ciljaju ljude, već ulaze smireno u četiri minute, razbijaju izložbene vitrine te uzimaju svoj plijen i odlaze. Za TF1 rekla je kako nema nasilja te kako je sve odrađeno vrlo profesionalno, a francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez opisao je "veliku pljačku" koja je uključivala provalnike koji su u muzej ušli pomoću košare dizala s platformom montiranom na kamion.

Kruna carice Eugenie, koju su lopovi uzeli, ali im je navodno ispala nakon bijega. | Foto: David Liuzzo/Wikimedia commons

- Razbili su prozor i krenuli prema nekoliko izložbenih vitrina gdje su ukrali nakit. To su dragulji koji imaju stvarnu povijesnu vrijednost i, uistinu, neprocjenjivi su - rekao je Nunez.

Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je kako su počinitelji pobjegli na dva motora te kako ozljeda nije bilo. Broj pljačkaša još uvijek nije potvrđen, no Nunez je ta radio France Inter rekao kako su u muzeju bila tri ili četiri lopova te kako je banda bila dobro pripremljena, a također je istaknuo kako su stakla rezali "disk-rezačem" prije bijega "na TMAX-u", vrsti Yamaha maxi-skutera.

Forenzičke istrage još su u tijeku, a ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je također kako su pljačkaši odmah nakon ulaska u muzej krenuli prema Galerie d'Apollon, domu dijela francuskih krunskih dragulja. Francuski dnevni list Le Parisien, pozivajući se na policiju, navodi kako su osumnjičenici nosili kapuljače te sa sobom imali male motorne pile. List također navodi kako su dvojica osumnjičenika bili unutra, a treći je ostao vani.

Tijara, ogrlica i jedna naušnica iz safirnog seta kraljice Marie Amelie su među ukradenim predmetima. | Foto: Muzej Louvre

Stručnjak za umjetnine Arthur Brand za Sky News je izjavio kako je riječ o krađi desetljeća te kako policija ima samo tjedan dana da ih pronađe.

- Ovi krunski dragulji toliko su poznati da ih jednostavno nije moguće prodati. Jedino što lopovi mogu učiniti jest rastopiti srebro i zlato, rastaviti dijamante, pokušati ih rezati. Tako će vjerojatno trajno nestati. Policija ima tjedan dana. Ako uhvate lopove, predmeti možda još uvijek postoje. Ako prođe više vremena, plijen je vjerojatno nestao i rastavljen. To je utrka s vremenom - rekao je Brand.

Internetska stranica muzeja navodi kako je Galerie d'Apollon ogromna prostorija na gornjem katu Petite Galerie, koja čuva francuske krunske dragulje, ali također i kraljevsku zbirku ukrasnih posuda, slika, tapiserija i medaljona. Galeriju je nakon požara obnovio Luj XIV., a u njoj se nalaze i tri povijesna dijamanta: Regent (jedan od najpoznatijih dijamanata na svijetu), Sancy i Hortensia. Izniman po svojoj veličini, težini i čistoći, Regent je dijamant od 140 karata koji je pronađen u Indiji 1698. godine te je tada bio najveći poznati dijamant tog vremena.

Tijara carice Eugenie | Foto: Muzej Louvre

Brojni korisnici društvenih mreža objavljivali su fotografije i videozapise snimljene iz zgrade i oko zgrade, a jedan je prikazivao ljude kako napuštaju muzej u potpunoj panici. Jedan od očevidaca na platformi X opisao je zbunjujuću scenu policajaca koji trče oko poznate muzejske piramide te pokušavaju ući u zgradu na bočna staklena vrata koja su tada bila zaključana. Oni koji su bili unutra također su pokušali izaći na staklena vrata te su čak i udarali po njima, no nisu ih mogli otvoriti. Očevidac također navodi kako su policija i vojna policija stigli vrlo brzo.

Foto: Gonzalo Fuentes

Ovo nije prva pljačka u poznatom francuskom muzeju. Naime, još 1911. godine nestala je Mona Lisa koju je ukrao bivši radnik nakon što se sakrio u muzeju i iznio je ispod kaputa. Dvije godine kasnije pronađena je u Firenci, a upravo je taj događaj pridonio tome da ovo djelo Leonarda da Vincija postane najpoznatija umjetnina na svijetu. Slika je od tada zaštićena neprobojnim staklom.

Dva komada oklopa iz renesansnog razdoblja ukradena su 198. godine, a vraćeni tek 2021. godine, gotovo četiri desetljeća kasnije. Zbirka muzeja također nosi nasljeđe pljački još iz doba Napoleona te sadrži 33.000 umjetničkih djela, među kojima su brojni antikviteti, skulpture i slike. Osim Mona Lise, glavne atrakcije muzeja uključuju Veneru iz Milo i Niku sa Samotrake.