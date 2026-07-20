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LJETNI 'GUŽVANAC'

FOTO Ponedjeljak bez kolona? Možeš mislit! Na Lučkom gužve u oba smjera, pogledajte stanje

Ljeto je u puno jeku, što znači i gotovo stalne gužve na našim prometnicama. U ponedjeljak je opet pošteno 'zagužvalo' na Lučkom, gužve su u smjeru mora, kao i u smjeru unutrašnjosti. "Pojačan je promet u oba smjera, između Lučkog i Bosiljeva 2 vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko jedan km. Iz smjera Buzina prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora kolona je duga oko tri km", stoji u izvješću HAK-a u 15:55 u ponedjeljak...
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Zagreb: Ponedjeljkom velike gužve na Naplatnoj postaji Zagreb - Lučko
Foto Igor Soban/PIXSELL
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Foto: Igor Soban/PIXSELL
Komentari 2

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