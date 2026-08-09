OMILJENA KAVANA
FOTO Ponovno zasjao jedan od najljepših simbola Zagreba
Na Trgu bana Jelačića završena je obnova pročelja zgrade Gradske štedionice, koja je napokon zasjala u svojoj punoj raskoši. Ova monumentalna zgrada, djelo zagrebačkog arhitekta Ignjata Fischera, smatra se jednim od simbola grada i zbog Gradske kavane koja se nalazi u njezinu prizemlju. Izgradnja je počela još 1924. godine i trajala je do 1929. godine, a kavana je otvorena 1932. godine, kada su je novine prozvale "najmodernijom kavanom u cijeloj Europi". U starijem dijelu zgrade, izgrađenom 1925. godine, nalazio se i lokal Gradski podrum. Dugo iščekivana obnova pročelja ove omiljene zgrade stajala je 1,6 milijuna eura.Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu