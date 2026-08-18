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ZBOG NJIH SE PREPUCAVALI

FOTO Postavili su podzemne spremnike na Trg bana Jelačića: Neki brane potez, drugi se bune

Zbog njih se prepucavali, jedni su branili njihovo postavljanje kao praktično, drugi su žestoko protivili, neki su njihovo postavljanje čak nazvali 'zločinom'... A ovog utorka su na Trgu bana Jelačića u Zagrebu 'osvanuli' su postavljeni podzemni spremnici.
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Zagreb: Postavljeni podzemni spremnici uz Trg bana Jelačića. Pogledajte kao izgledaju
Zbog njih se prepucavali, jedni su branili njihovo postavljanje kao praktično, drugi su žestoko protivili, neki su njihovo postavljanje čak nazvali 'zločinom'... A ovog utorka su na Trgu bana Jelačića u Zagrebu 'osvanuli' su postavljeni podzemni spremnici. | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Zbog njih se prepucavali, jedni su branili njihovo postavljanje kao praktično, drugi su žestoko protivili, neki su njihovo postavljanje čak nazvali 'zločinom'... A ovog utorka su na Trgu bana Jelačića u Zagrebu 'osvanuli' su postavljeni podzemni spremnici. | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Komentari 4

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