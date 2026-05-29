FOTO Potez Vučića i SNS-a ubija ugrožene ptice u Beogradu: 'Taj plakat odmah mora dolje!'

Foto: Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

Odrasle jedinke paničare s prozora preostalih strana zgrade u pokušaju da nekako dođu do svojih mladunaca. Vrijeme preživljavanja mjeri se u satima, piše Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

Preko cijele jedne strane zgrade Albanije koja se nalazi u blizini Trga Republike u Beogradu, 28. svibnja je postavljen billboard sa natpisom 'Srbija pobeđuje' i na taj način je ugrožen opstanak strogo zaštićenih i ugroženih bijelih čiopa, objavilo je na Facebooku Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. 

Foto: Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

Kako navode lokalni mediji, radi se o megalomanskom marketinškom potezu Srpske napredne stranke (SNS), koju vodi srpski predsjednik Aleksandar Vučić. Sve ovo odvija se u vrijeme dok protiv njega u glavnom gradu održavaju najmasovnije prosvjede u povijesti zemlje.

- Ova vrsta se gnijezdi u kutijama za rolete na prozorima spomenute zgrade, pa sada roditelji ne mogu pristupiti gnijezdu, a deseci mladunaca već drugi dan umiru od gladi, polako ali sigurno. Odrasle jedinke paničare s prozora preostalih strana zgrade u pokušaju da nekako dođu do svojih mladunaca. Vrijeme preživljavanja mjeri se u satima - pišu iz Društva. 

Dodaju da je jedini način da se životinje spase je da se hitno ukloni reklama.

Foto: Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

- Od nadležnih institucija Ministarstvo zaštite životne sredine i Zavod za zaštitu prirode Srbije zahtijevamo da rade svoj posao, reagiraju i pokažu da im je stalo do opstanka strogo zaštićene vrste i poštovanja zakona Republike Srbije - rekli su. 

