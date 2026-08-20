Policija trenutno raspolaže informacijama kako je požar buknuo nakon prolaska vlaka. Buktinju gasi nekoliko vatrogasnih postrojbi. U požaru trenutno nema ozlijeđenih ljudi
'GASE I MJEŠTANI'
FOTO Požar kod Vinkovaca: Vlak zaiskrio i zapalio travu...
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Gori dio pruge od Vinkovaca do Tovarnika, potvrdili su nam iz vukovarsko-srijemske policije. Dojavu su zaprimili u 16:30 da gori nisko raslinje duž cijele pruge.
Policija trenutno raspolaže informacijama kako je požar buknuo nakon prolaska vlaka. Buktinju gasi nekoliko vatrogasnih postrojbi. U požaru trenutno nema ozlijeđenih ljudi.
- Požar je ogroman i približava se selima. Mještani ga gase traktorima i cisternama - rekao nam je jedan od čitatelja koji nam je poslao fotografije požara.
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