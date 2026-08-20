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'GASE I MJEŠTANI'

FOTO Požar kod Vinkovaca: Vlak zaiskrio i zapalio travu...

Piše Veronika Miloševski,
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FOTO Požar kod Vinkovaca: Vlak zaiskrio i zapalio travu...
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Foto: Čitatelj 24sata
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Policija trenutno raspolaže informacijama kako je požar buknuo nakon prolaska vlaka. Buktinju gasi nekoliko vatrogasnih postrojbi. U požaru trenutno nema ozlijeđenih ljudi

Gori dio pruge od Vinkovaca do Tovarnika, potvrdili su nam iz vukovarsko-srijemske policije. Dojavu su zaprimili u 16:30 da gori nisko raslinje duž cijele pruge.

Foto: Čitatelj 24sata

Policija trenutno raspolaže informacijama kako je požar buknuo nakon prolaska vlaka. Buktinju gasi nekoliko vatrogasnih postrojbi. U požaru trenutno nema ozlijeđenih ljudi. 

- Požar je ogroman i približava se selima. Mještani ga gase traktorima i cisternama - rekao nam je jedan od čitatelja koji nam je poslao fotografije požara.

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