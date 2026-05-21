FOTO Veliki požar u Podstrani. Na terenu je čak 85 vatrogasaca i 18 vozila! Stigao i kanader
Požar iznad Žrnovnice u Podstrani izbio je u četvrtak oko 18 sati, javlja nam čitatelj. Kako piše Dalmacija danas, buktinja je na području padina Peruna. Angažirano je 85 vatrogasaca s 18 vozila i kanaderom.
- U tijeku je gašenje požara na otvorenom prostoru koji je izbio na području Gornje Podstrane (Splitsko-dalmatinska županija). Na gašenju požara angažirano je ukupno 85 vatrogasaca s 18 vatrogasnih vozila. Iz zraka djeluju po jedan protupožarni zrakoplov CL-415 i AT 802 A - objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica. | Foto: Čitatelj 24sata