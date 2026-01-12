FOTO Predsjednik Milanović primio glavnog tajnika NATO-a: Ovo su bile teme sastanka...

U Uredu predsjednika održan je radni sastanak o financiranju obrane, situaciji u Ukrajini te sigurnosti u hrvatskom susjedstvu. Razgovorima su prisustvovali visoki vojni dužnosnici i savjetnici s obje strane
Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik OSRH Zoran Milanović razgovarao je danas s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom koji boravi u radnom posjetu Republici Hrvatskoj.
Teme sastanka održanog u Uredu predsjednika Republike bile su: financijsko izdvajanje za obranu i opremanje Oružanih snaga Republike Hrvatske i potreba da to izdvajanje osigura i veće obrambene sposobnosti; zatim situacija u Ukrajini i mogućnosti rješenja i okončanja rata, te sigurnosna situacija u hrvatskom susjedstvu.
Uz glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea na sastanku su bili viša zamjenica voditelja Ureda glavnog tajnika Kadri Metspalu, glasnogovornica Allison Hart, zamjenica voditelja Ureda glavnog tajnika Inga Wegner, predstavnica Odjela za politička i sigurnosna pitanja NATO-a Margaux Viseur i vojni asistent glavnog tajnika potpukovnik Heinric van Vlokhoven.
Uz Predsjednika Republike bili su predstojnik Ureda predsjednika Orsat Miljenić, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general-pukovnik Tihomir Kundid, zamjenik stalnog predstavnika i privremeni otpravnik poslova u Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske pri organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora Mirko Ujdenica...
