RUTTE NA PANTOVČAKU

FOTO Predsjednik Milanović primio glavnog tajnika NATO-a: Ovo su bile teme sastanka...

U Uredu predsjednika održan je radni sastanak o financiranju obrane, situaciji u Ukrajini te sigurnosti u hrvatskom susjedstvu. Razgovorima su prisustvovali visoki vojni dužnosnici i savjetnici s obje strane
Zagreb: Predsjednik Republike Zoran Milanović primio glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea
Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik OSRH Zoran Milanović razgovarao je danas s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom koji boravi u radnom posjetu Republici Hrvatskoj.  | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
