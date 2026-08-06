FOTO Prepoznajete li dvojicu sa fotografije? Traže ih zbog krađe

Policija traži pomoć građana u rasvjetljavanju krađe koja se dogodila u petak, 25. travnja 2025., na području Peščenice. Objavljene su fotografije dviju mlađih osoba za koje policija vjeruje da imaju korisne informacije o ovom slučaju.

Foto: puz

Jedna osoba je svijetle, a druga crne kose. Oboje su bili odjeveni u crne majice s kapuljačama, crne trenirke i crne tenisice.

Foto: puz

Građani koji prepoznaju osobe s fotografija ili imaju bilo kakve korisne informacije mogu se javiti policiji na broj 192 ili 01/2302-122. Informacije se mogu poslati i e-mailom na adrese zagrebacka@policija.hr ili iv.pp.zagreb@mup.hr