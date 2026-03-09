PRIZORI STRAVE U BEJRUTU Izraelci raketom sravnili zgradu

U izraelskom napadu na južna predgrađa Bejruta oštećene su zgrade i automobili, pokazuju fotografije snimljene nakon udara. Napad dolazi nakon nove eskalacije sukoba između Hezbollaha i Izraela, u jeku američko-izraelskog sukoba s Iranom...
Iransko ministarstvo vanjskih poslova umanjilo je vjerojatnost prekida vatre dok se napadi nastavljaju, izvijestila je u ponedjeljak iranska Studentska novinska mreža, dodajući da će se Iran nastaviti braniti.
| Foto: Mohamed Azakir
|
Foto: Mohamed Azakir
| Foto: Mohamed Azakir
„Nema smisla razgovarati ni o čemu osim o obrani i razornim odmazdama protiv neprijatelja“, rekao je Esmail Bagei, prije nego što je ponovio da Teheran nema rat sa svojim muslimanskim susjedima, već mora ciljati „objekte koje koriste agresori“ za svoju legitimnu obranu.
| Foto: Amir Cohen
Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova također je porekao bilo kakav iranski napad na Tursku, Azerbajdžan i Cipar, umjesto toga ukazujući na ono što je nazvao „napadima pod lažnom zastavom“.
| Foto: Stringer
Iran je u ponedjeljak optužio europske zemlje, među kojima i Francusku, da su doprinijele stvaranju pogodnih uvjeta za američko-izraelske napade koji su doveli do rata s Islamskom Republikom.
| Foto: Amir Cohen
"Nažalost, europske zemlje su pomogle u stvaranju tih uvjeta", rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej na tjednoj konferenciji za novinare.
| Foto: Stringer
"Umjesto da inzistiraju na vladavini prava, umjesto da se protive zastrašivanju i ekscesima Sjedinjenih Država, oni su se oglasili i složili se s njima pred Vijećem sigurnosti UN-a tijekom rasprave o ponovnom uvođenju sankcija, a sve to zajedno potaknulo je američku i cionističku stranu da nastave činiti svoje zločine", dodao je.
| Foto: Amir Cohen
Cijene plina u Europi ponovo su poskočile u ponedjeljak, dosegnuvši najvišu razinu od siječnja 2023., uz rusku odluku o preusmjeravanju ukapljenog plina s europskih tržišta u Aziju pred zabranu uvoza u Europskoj uniji.
| Foto: Stringer
Megavatsat plina s rokom isporuke u travnju stajao je prijepodne na referentnoj nizozemskoj digitalnoj burzi TTF 62,51 euro i bio je skuplji za oko 17 posto nego na zatvaranju trgovine na kraju prošlog tjedna.
| Foto: Mohamed Azakir
Na samom početku današnje trgovine cijena mu je bila poskočila i na 68,63 eura.
| Foto: Stringer
U odnosu na zadnji dan trgovanja u veljači, prije američko‑izraelskog napada na Iran, cijene plina trenutno su gotovo dvostruko više, dosegnuvši najvišu razinu od siječnja 2023. godine.
| Foto: Mohamed Azakir
Cijene su poskočile nakon izraelsko-američkog napada na Iran 28. veljače. Teheran je odgovorio ispaljivanjem projektila na Izrael i američke na baze u nizu zemalja uz Perzijski zaljev, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt i Katar, vodećeg svjetskog izvoznika ukapljenog plina.
| Foto: Majid Asgaripour
Iranska vojska preuzela je u međuvremenu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, zabranivši prolaz brodova povezanih sa SAD-om, Izraelom i europskim zemljama.
| Foto: Mohamed Azakir
U srijedu plinski div QatarEnergy obavijestio kupce objavom 'više sile' da im neće moći isporučiti ukapljeni plin prema ugovorenim uvjetima. Katarsko ministarstvo obrane izvijestilo je nekoliko sati kasnije o upadu dva drona lansirana iz Irana, dodajući da su im mete bili spremnik za vodu u sastavu elektrane u Mesaieedu i energetski objekt u vlasništvu QatarEnergyja u Ras Laffanu.
| Foto: Stringer
Katar proizvodi otprilike petinu svjetskog ukapljenog plina i zauzima drugo mjesto na ljestvici vodećih svjetskih izvoznika, iza SAD-a.
| Foto: Majid Asgaripour
Europska unija obustavila je uvoz ruskog plina cjevovodima, a planira prekinuti i nabavu LNG‑a. Trenutno plin nabavljaju uglavnom iz SAD‑a, Norveške i Katara.
| Foto: Dylan Martinez
U petak ruska vlada objavila je pak da će dio pošiljki ukapljenog prirodnog plina (LNG) namijenjenih europskim tržištima preusmjeriti kupcima u Aziji i prije nego što u Europskoj uniji na snagu stupi najavljena zabrana uvoza ruskog plina.
| Foto: Dylan Martinez
"Donijeli smo odluku da će dio LNG‑a koji trenutno isporučujemo Europi biti preusmjeren na druga tržišta koja s našom zemljom grade konstruktivne, pragmatične odnose, signaliziraju potražnju i nude priliku za sklapanje dugoročnih ugovora", rekao je u petak potpredsjednik vlade Aleksandar Novak, prema izvještaju ruske novinske agencije Interfax.
| Foto: Nir Elias
Nove ugovore ruski bi dobavljači mogli potpisati s kompanijama iz, primjerice, Kine, Indije, s Filipina i Tajlanda, citira agencija riječi potpredsjednika ruske vlade.
| Foto: Dylan Martinez
Tržišne prognoze za azijsko‑pacifičku regiju signaliziraju rast potražnje na dulji rok, istaknuo je Novak, a gospodarstvo u toj regiji raste snažnije od svjetskog prosjeka.
| Foto: Dylan Martinez
Preusmjeravanje pošiljki ukapljenog plina iz Europe prema Aziji nagovješćuje i promjena smjera plovidbe dva tankera s američkim LNG‑om i jednog s nigerijskim, objavio je Reuters u petak, citirajući podatke analitičke tvrtke Kpler i LSEG‑a.
| Foto: Dylan Martinez
