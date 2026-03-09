Obavijesti

IZRAELSKI NAPAD

PRIZORI STRAVE U BEJRUTU Izraelci raketom sravnili zgradu

U izraelskom napadu na južna predgrađa Bejruta oštećene su zgrade i automobili, pokazuju fotografije snimljene nakon udara. Napad dolazi nakon nove eskalacije sukoba između Hezbollaha i Izraela, u jeku američko-izraelskog sukoba s Iranom...
Smoke billows after an Israeli strike on Beirut's southern suburbs
Iransko ministarstvo vanjskih poslova umanjilo je vjerojatnost prekida vatre dok se napadi nastavljaju, izvijestila je u ponedjeljak iranska Studentska novinska mreža, dodajući da će se Iran nastaviti braniti. | Foto: Mohamed Azakir
