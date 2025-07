FOTO Prometni kaos u Splitu, čeka se na ulazak u trajektnu luku: 'Nepregledna je kolona...'

U splitskoj trajektnoj luci se ovog vikenda očekuje 70 tisuća putnika i 16 tisuća vozila. Kako nam javljaju čitatelji, kolona do centra Splita je nepregledna, od četvrti Gripe pa sve do trajektne luke.

Da je interes putnika najveći za Brač govori i podatak da skoro svaki vikend, a tako je i ovoga, Jadrolinija uvodi dodatnu liniju za Supetar.

- U luci je pravi ljetni šušur. Osim ovoga i sljedećeg vikenda očekujemo isto veliki broj putnika. Gužve su primjetne, ima čekanja u luci, no mi se maksimalno trudimo. U slučaju potrebe se uvijek mogu uvesti dodatne linije, a sve ovisi o situaciji na terenu - izjavila je koordinatorica Jadrolinije Jelena Ivulić.

- Danas nisam otišao na Brač zbog najavljenog nevremena, ali inače idem često, skoro svaki dan. Posljednjih dana su baš velike gužve. U četvrtak sam iz Supetra čekao više od pet sati na ulazak u trajekt za Split - rekao nam je jedan Splićanin.

- Prometni je kaos trenutno u Splitu. Ovo je fotografija ulice Slobode, negdje na pola puta do Gripa, odatle je nepregledna kolona do luke, nekakvih, rekao bih kilometar otprilike. Od bolnice Firule, dvorane Gripe i Općine, a to su jedine tri ceste, sve do trajektne luke je čep i kolaps. A i kad se izlazi iz trajektne luke, nema druge ceste nego preko Bačvica, svake godine sve gore stanje - požalio se drugi Splićanin i poslao fotografiju prometnog 'čepa'.