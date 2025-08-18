MODNI DONALD FOTO Prošli put Zelenskog su 'razapeli' zbog odore, Trump mu sada nahvalio crno odijelo

Za razliku od susreta u veljači, današnji je u Bijeloj kući prošao u potpuno mirnom tonu, bez žestokih svađa pred svjetskom javnosti, a i ovaj put je modni odabir Volodimira Zelenskog bio tema. Dok je prošli put kritizirao čelnika Ukrajine, danas ga je zbog crnog odijela pohvalio novinar Brian Glenn, na što je i Trump dodao da mu je rekao da izgleda sjajno. - Vi ste u istom odijelu - odvratio je Zeleski Glennu i dodao da je on promijenio odjeću, a ovaj ne.