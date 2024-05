FOTO Prosvjed odgajateljica u Biogradu. 'Gradonačelniče, mi ne mislimo odustati...'

Javi se, srami se!, orilo se biogradskim glavnim trgom u ponedjeljak pred samim uredom gradonačelnika Ivana Kneza koji odbija tjednima pregovarati sa zaposlenicima vrtića koje je proglasio neposlušnima, te im najavio privatizaciju jedine gradske odgojne ustanove. Zaposlenice vrtića Ivane Brlić Mažuranić su odgovorile osnivanjem sindikata i tražile povećanje plaća koje se realno manje i tridesetak posto od drugih kolega u državi. U Biogradu na Moru bio je tako jučer skup podrške odgojiteljicama iz tamošnjeg dječjeg vrtića u štrajku. Gradonačelnik, kako su izvjestili iz sindikata, tvrdi kako je štrajk nezakonit, a nedavno isključenje s posla, a što je zakonski tijekom štrajka dozvoljeno, doživljavaju kao još jedan pokušaj "lomljenja" štrajka.

Biograd na Moru: Odgajateljice su održale prosvjed ispred gradske uprave | Foto: Dino Stanin/PIXSELL

'Ovo je jedino što nam preostaje'

- Ovo je prvi put u povijesti da smo izašli na ulice, a ja sam ona koja ne smijem uopće ući u vrtić. Jako je to ružno nakon 16 godina da se to dogodilo, ali, kad uprava ne želi pregovarati ovo je jedino što nam preostaje. Bilo je tu prijetnji, svega, neki su ljudi sami dali otkaz jer ne žele u ovom sudjelovati i raditi u takvim uvjetima, a sad kako bude mi ne mislimo odustati. Ne želim se više opterećivati kako je nama vise, pomirila sam se ili sve ili ništa, sad vise nema dalje, ovo nisu uvjeti rada koje ja sebi želim, objasnila je teta koja je na radnom mjestu skoro 20 godina, a sad moram biti ispred vrtića jer je dekretom osoblju u štrajku zabranjen ulaz.

Buna u vrtiću traje više od tjedan dana, no osim zaposlenika koji su odavno rekli da žele pregovarati o svojom pravima o kolektivnom ugovoru kao podrška su se pojavili roditelji s djecom kao I kolege iz drugih krajeva zemlje.

- Okupilo se preko 200 sindikalnih povjerenica, zamjenica, od Vukovara do Dubrovnika, roditelja s djecom, i to svi s s porukom da radnice ostanu uporne sve kako bi ostvarile pravo na zakonsku placu u kolektivno pregovaranje, te da se zaustave svi oblici pritisaka, prijetnje i zastrašivanja. S djecom rade studenti, a to se po zakonu ne smije, a na van se prikazuje da rade stručne osobe, kazala je Božica Žilić, predsjednica Sindikata obrazovanja, medije i kulture.

Biograd na Moru: Odgajateljice su održale prosvjed ispred gradske uprave | Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Zaposlio studentice

Iako su danima pokušali glavne za ovaj problem privoljeti na razgovor, ništa nije pomoglo. Prvi čovjek Biograda Ivan Knez ne misli razgovarati oko uvjete poboljšanja rada. No, kako u vrtiću nedostaju stručne osobe za rad s djecom zaposlio je studentice što je po zakonu zabranjeno.

- Došla sam po svoje dvoje djece, a cijela grupa je bila sama. Čekala sam desetak minuta i tek se onda pojavila jedna osoba, kazala je uznemirena majka čija djeca su bila bez nadzora u odgojnoj ustanovi.