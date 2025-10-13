Obavijesti

DOSTA JE OBEĆANJA

FOTO Prosvjed roditelja pred OŠ Dragonožec: 'Obećali ste, dajte nam školu', 'Škola nije projekt'

Bojkotirali su nastavu i odlučili da je dosta što njihova djeca već šest godina nastavu pohađaju u prostorima lokalnog DVD-a
Zagreb: Roditelji OŠ Dragonožec organizirali novi mirni prosvjed
'Gdje je građevinska?', 'Hoćemo igralište', 'Škola nije projekt, škola je prioritet!', samo su neki od transparenata koje su roditelji učenika osnovne škole u Donjem Dragonošcu u ponedjeljak, 13. listopada u 8 sati donijeli na mirni prosvjed. Bojkotirali su nastavu i odlučili da je dosta što njihova djeca već šest godina nastavu pohađaju u prostorima lokalnog DVD-a. | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
