FOTO Prosvjed roditelja pred OŠ Dragonožec: 'Obećali ste, dajte nam školu', 'Škola nije projekt'

Bojkotirali su nastavu i odlučili da je dosta što njihova djeca već šest godina nastavu pohađaju u prostorima lokalnog DVD-a
'Gdje je građevinska?', 'Hoćemo igralište', 'Škola nije projekt, škola je prioritet!', samo su neki od transparenata koje su roditelji učenika osnovne škole u Donjem Dragonošcu u ponedjeljak, 13. listopada u 8 sati donijeli na mirni prosvjed. Bojkotirali su nastavu i odlučili da je dosta što njihova djeca već šest godina nastavu pohađaju u prostorima lokalnog DVD-a.
Djeca koja pohađaju nastavu u ovom zagrebačkom naselju već šest godina čekaju rješenje koje im je, prema riječima roditelja, više puta obećano.
Učenici nikada nisu imali sat tjelesnog odgoja u pravim uvjetima, za razliku od svojih vršnjaka u drugim zagrebačkim školama.
Ta četverogodišnja osnovna škola oštećena je u potresu 2020. godine. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet poručio im je da bi nova škola trebala biti gotova za dvije godine.
Kako tvrde iz Grada, trenutačno traje postupak ishođenja građevinske dozvole koju očekuju da će ishoditi ovaj mjesec. Nakon toga će se napraviti izvedbeni projekt, dok bi u kasno proljeće 2026. trebali početi s radovima.
Roditelji navode da Grad krši sve moguće standarde. Cilj im je potaknuti odgovorne u Gradu Zagrebu na hitnu reakciju i pokretanje gradnje. "Zašto odrasli ne ispunjavaju obećanja?", "Tomaševiću, gdje je građevinska dozvola?" i "6 godina čekanja! DVD nije škola!", neke su od glavnih poruka koje prosvjednici šalju.
Stanovnici Dragonošca već su godinama ukazivali na problem te su, kako kažu, izgubili povjerenje u politička obećanja. Očekuju konkretne rokove i početak radova, a ne nova odgađanja.
