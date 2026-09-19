FOTO Prosvjed u Našicama zbog spaljivanja otpada iz Gospića: 'Ne trgujte našim zdravljem!'

Tristotinjak Našičana okupilo se na prosvjedu u subotu ujutro, na glavnom gradskom trgu, kako bi izrazili svoje nezdovoljstvo činjenicom da od idućeg tjedna kreće spaljivanje otpada iz Gospića u Cementari Nexe u Našicama. Danima izražavaju svoje neslaganje s odlukom Vlade da se dio otpada za kojega se ne zna kakav je, doveze u Našice. Znakovito im je to da se Cementara Nexe, kao ni druge hrvatske cementare, nisu javile na Vladin natječaj za spaljivanje, a sada im je taj posao 'nametnut' direktnom odlukom Premijera.

"Ovdje sam došla radi ilegalno uvezenog smeća i Andrijine odluke da ga spali u hrvatskim cementarama. NIje istina da će se odvajati opasno od neopasnog smeća, jer za to nema vremena. Kada se ni jedna cementara nije javila na natječaj, on im je to sam odlučio dodijeliti. Da li cementare mogu birati? U ovoj državi se puno ne bira. Ali narod bira. Mi znamo da nije dovoljno doći na trg i reći 'mi nećemo', jer Andrija to ne čuje. Ovo nije vlast koja sluša, nego koja laže. Zato mi moramo te kamione zaustaviti fizičkim putem. Mi želimo znati za svaki utovar, o kakvom se smeću radi, tko je odgovoran za to što je smeće uopće došlo u Hrvatsku; želimo sva imena i položaje. Želimo znati tko želi trovanje naroda, njegove vode i zemlje, i države. Andrija, ovo ne možeš tako!" poručila je na prosvjedu premijeru Plenkoviću Mirjana Petrović iz Vukojevaca ne libeći se reći kako ovu državu vodi mafija.

Našice: Prosvjed građana zbog najavljenog spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nexe | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

"Od 1972. godine živimo sa cementarom i ona je bila ponos ovoga grada. u ovoj siruaciji mi jedino želimo da se ovaj optpad vrati ono e tko je to smećče poslao, da ne spaljujemo strano smeće. strašno je što se tek sada pokazuju silna odlagališta, nezakonito odlaganje i sve je to prestrašno" rekla je Našičanka Đurđa Vešligaj.

Preko 4 tisuće ljudi potpisalo je peticiju koju su pokrenuli Našičani protiv spaljivanja gospićkog otpada u Nexe Cementari. Poslali su je svim nadležnim institucijama, kao i mnoštvo dopisa u kojima ističu kako se sa spaljivanjem ne slažu.

Našice: Prosvjed građana zbog najavljenog spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nexe | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Pitaju se i zašto to smeće, koje stoji na odlagalištu u Gospiću od 2021. godine, do sada već nije spaljeno ako se radi o neopasnom otpadu i ako cementare za to spaljivanje imaju dozvole.

"Vlada je odlučila da smeće ide u Našice i Koromačno. Zašto nisu to smeće poslali u Split? Ta im je cementara udaljena 220 kilometara, a ove 450. Tko je taj otpad uvezao, neka ga vrati nazad i to je jedino što želimo. Gradu Našice nitko nije pokazao o kakvom se tu otpadu radi; mi ne znamo jel to otrovno ili ne?! Ne zna ni naš gradonačelnik! Ujedno, ako je ovdje riječ o neopasnom otpadu, zašto se on mora tako hitno sanirati, a onaj opasni još stoji u Gospiću? Kada je smeće uvezeno, 2021. godine, tada još nismo bili u Schengenu, imali smo granice; tko je te kamione i smeće pustio preko granice? Naš je premijer medijima rekao da može raditi što hoće. Zar stvarno može?!" rekao je Branislav Vukobratović, jedan od organizatora prosvjeda u Našicama.

Našice: Prosvjed građana zbog najavljenog spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nexe | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Suspaljivanje smeća u Našicama navodno kreće idući tjedan. Rok Vlade je da se to učini narednih 45 dana. Iz Nexea su rekli kako taj posao mogu završili u mjesec dana i naglasili kako će spaljivati samo onaj otpad za koji imaju dozvole. Građanstvu su rekli da nikakve opasnosti za zagađenje zraka nema ističući i kako obitelj Ergović, u čijem je vlasništvu cementara, živi u Našicama. Na okruglom stolu koji je sazvan prije nekoliko dana, a na kojemu je bilo pitanje upravo to smeće, prezentiran je način spaljivanja. Svo smeće ide na temperature od oko 1400 stupnjeva na kojima se to razgrađuje i ugrađuje u klinkere, koji su dio cementa. Tako, zapravo, smeće sa svim nusproduktima završava u cementu, u neopasnom obliku. Poručili su kako ne bi dozvolili spaljivanje otpada koji bi štetio prvenstveno zdravlju njihovih djelatnika, a potom i gradu Našicama.

Našice: Prosvjed građana zbog najavljenog spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nexe | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Nakon prosvjeda oglasio se i gradonačelnik Krešimir Kašuba rekavši kako Našice imaju mjerne stanice kojima mjere kvalitetu zraka u gradu, a da su zbog ove situacije sa spaljivanjem smeća naručili još dvije.

"Mi smo tražili jamstva kontrole smeća, odakle će se ono uzimati, te o kakvom se smeću radi, jer ja kao gradonačelnik nisam vidio dokumente iz kojih je vidljivo o kakvoj se vrsti smeća radi. Premijer mi je rekao da on stoji iza tog procesa sanacije, kao i ministarstvo zaštite okoliša" rekao je Kašuba dodajući kako daje podršku Našičanima u nastojanju da dođu do istine i pravde.