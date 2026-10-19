FOTO Prosvjed u Rijeci. Trg zatvoren zbog opasnosti od urušavanja, a garaže ispod rade
Građani su u ponedjeljak na 15 minuta zatvorili ulaz u podzemnu garažu na Klobučarićevom trgu u središtu Rijeke, prosvjedujući zbog odugovlačenja sanacije garaže po nalogu građevinske inspekcije zbog opasnosti od urušavanja krovne ploče.
Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Školjić-Stari grad Aleksio Komar kazao je pred stotinjak okupljanih građana da je peticiju kojom su tražili jasne rokove sanacije garaže u rujnu potpisalo 1300 građana. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL