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KLOBUČARIĆEV TRG

FOTO Prosvjed u Rijeci. Trg zatvoren zbog opasnosti od urušavanja, a garaže ispod rade

Građani su u ponedjeljak na 15 minuta zatvorili ulaz u podzemnu garažu na Klobučarićevom trgu u središtu Rijeke, prosvjedujući zbog odugovlačenja sanacije garaže po nalogu građevinske inspekcije zbog opasnosti od urušavanja krovne ploče.
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Rijeka: Mirni prosvjed građna na ulazu u podzemnu garažu na Klobučarićevom trgu
Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Školjić-Stari grad Aleksio Komar kazao je pred stotinjak okupljanih građana da je peticiju kojom su tražili jasne rokove sanacije garaže u rujnu potpisalo 1300 građana. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Školjić-Stari grad Aleksio Komar kazao je pred stotinjak okupljanih građana da je peticiju kojom su tražili jasne rokove sanacije garaže u rujnu potpisalo 1300 građana. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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