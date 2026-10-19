FOTO Prosvjed u Rijeci. Trg zatvoren zbog opasnosti od urušavanja, a garaže ispod rade

"Koncesionar Best In Parking se ponaša sramotno i vrlo opasno, jer garaža i dalje radi, a ne pokreće se sanacija", rekao je Komar dodavši kako građani traže točnu i pravovremenu informaciju o početku sanacije te da se poštuju odluke nadležnih tijela. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL