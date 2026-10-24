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NEMIRNO U EUROPI

FOTO Prosvjedi diljem Italije: Među privedenima čak 110 maloljetnika

Devet ljudi je uhićeno, a 371 je nakratko pritvorena tijekom prosvjeda održanih u subotu u nekoliko talijanskih gradova. Među uhićenima i odvedenima u policijske postaje bilo je 110 maloljetnika, dodaje se u priopćenju koje je prenio AFP.
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Protest against the rising cost of living, in Rome
U subotu su u velikim talijanskim gradovima održani prosvjedi protiv rata i rastućih troškova života na kojima je bilo incidenata s elementima nasilja, tjedan dana nakon što su diljem zemlje izbili nemiri. | Foto: Remo Casilli
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U subotu su u velikim talijanskim gradovima održani prosvjedi protiv rata i rastućih troškova života na kojima je bilo incidenata s elementima nasilja, tjedan dana nakon što su diljem zemlje izbili nemiri. | Foto: Remo Casilli
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