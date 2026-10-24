FOTO Prosvjedi diljem Italije: Među privedenima čak 110 maloljetnika

Devet ljudi je uhićeno, a 371 je nakratko pritvorena tijekom prosvjeda održanih u subotu u nekoliko talijanskih gradova. Među uhićenima i odvedenima u policijske postaje bilo je 110 maloljetnika, dodaje se u priopćenju koje je prenio AFP.
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
U subotu su u velikim talijanskim gradovima održani prosvjedi protiv rata i rastućih troškova života na kojima je bilo incidenata s elementima nasilja, tjedan dana nakon što su diljem zemlje izbili nemiri.
| Foto: Remo Casilli
U subotu su u velikim talijanskim gradovima održani prosvjedi protiv rata i rastućih troškova života na kojima je bilo incidenata s elementima nasilja, tjedan dana nakon što su diljem zemlje izbili nemiri.
|
Foto: Remo Casilli
U subotu su u velikim talijanskim gradovima održani prosvjedi protiv rata i rastućih troškova života na kojima je bilo incidenata s elementima nasilja, tjedan dana nakon što su diljem zemlje izbili nemiri.
| Foto: Remo Casilli
Devet ljudi je uhićeno, a 371 je nakratko pritvorena tijekom prosvjeda održanih u subotu u nekoliko talijanskih gradova, priopćila je policija.
| Foto: Remo Casilli
Među uhićenima i odvedenima u policijske postaje bilo je 110 maloljetnika, dodaje se u priopćenju koje je prenio AFP.
| Foto: Remo Casilli
Vlasti su rasporedile velik broj policajaca, a mnoge su trgovine zatvorene iz predostrožnosti kako bi se spriječila eventualna šteta.
| Foto: Claudia Greco
Demonstracije - koje su uslijedile nakon što su se prošlog vikenda prosvjednici sukobili s policijom, pljačkali trgovine i uništavali imovinu - bile su nasilne u Torinu, Rimu i Bologni, gdje su zabilježeni sukobi između policajaca i prosvjednika. U Milanu je situacija bila uglavnom mirna.
| Foto: Remo Casilli
Reutersovi očevici nisu primijetili pljačke trgovina niti uništavanje imovine.
| Foto: Remo Casilli
Nakon što su se ovog tjedna na društvenim mrežama pojavili pozivi na nove prosvjede, vlasti su poduzele opsežne sigurnosne mjere i rasporedile velik broj policajaca kako bi spriječile ponavljanje nasilja viđenog prošlog vikenda.
| Foto: Claudia Greco
Ranije u subotu, talijanska policija izvijestila je da je privela osobu za koju se sumnja da je povezana s organiziranjem "Pokreta 17. listopada" – prosvjeda održanih prošlog vikenda - te da je ta osoba odvedena u sjedište policije u Milanu na ispitivanje.
| Foto: Remo Casilli
Foto Vincenzo Livieri
Foto Vincenzo Livieri
Foto Yara Nardi
Foto Vincenzo Livieri
Foto Claudia Greco
Foto Remo Casilli
Foto Vincenzo Livieri
Foto Vincenzo Livieri
Foto Remo Casilli
Foto Vincenzo Livieri
Foto Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Foto MICHELE LAPINI
Foto MICHELE LAPINI
Foto MICHELE LAPINI
Foto MICHELE LAPINI
Foto MICHELE LAPINI
Foto Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Foto MICHELE LAPINI
Foto MICHELE LAPINI
Foto MICHELE LAPINI
Foto MICHELE LAPINI
Foto MICHELE LAPINI
Foto MICHELE LAPINI
Foto MICHELE LAPINI
Foto MICHELE LAPINI
Foto MICHELE LAPINI