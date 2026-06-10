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GORE AUTI I AUTOBUSI

FOTO Prosvjedi u Belfastu ne prestaju: Maskirani muškarci palili kuće i tjerali ljude na ulicu

Nasilje je izbilo nakon napada nožem u kojem je teško ranjena jedna osoba. Policija i vlasti upozoravaju na eskalaciju antiimigrantskih nemira diljem grada.
North Belfast stabbing
Maskirani muškarci zapalili su kuće u Belfastu te iz njih istjerali obitelji u sklopu antiimigrantskih nemira kasno u utorak nakon što je Sudanac optužen za napad nožem, rekla je predsjednica sjevernoirske vlade Michelle O'Neill. Stotine prosvjednika, pri čemu su mnogima bila prekrivena lica, napadali su policiju i palili vozila na brojnim mjestima diljem Sjeverne Irske nakon što se internetom proširila videosnimka napada nožem u kojoj je teško ranjena jedna osoba. | Foto: Pa/PRESS ASSOCIATION
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Maskirani muškarci zapalili su kuće u Belfastu te iz njih istjerali obitelji u sklopu antiimigrantskih nemira kasno u utorak nakon što je Sudanac optužen za napad nožem, rekla je predsjednica sjevernoirske vlade Michelle O'Neill. Stotine prosvjednika, pri čemu su mnogima bila prekrivena lica, napadali su policiju i palili vozila na brojnim mjestima diljem Sjeverne Irske nakon što se internetom proširila videosnimka napada nožem u kojoj je teško ranjena jedna osoba. | Foto: Pa/PRESS ASSOCIATION
Komentari 1

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