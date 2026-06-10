FOTO Prosvjedi u Belfastu ne prestaju: Maskirani muškarci palili kuće i tjerali ljude na ulicu

Nasilje je izbilo nakon napada nožem u kojem je teško ranjena jedna osoba. Policija i vlasti upozoravaju na eskalaciju antiimigrantskih nemira diljem grada.
Maskirani muškarci zapalili su kuće u Belfastu te iz njih istjerali obitelji u sklopu antiimigrantskih nemira kasno u utorak nakon što je Sudanac optužen za napad nožem, rekla je predsjednica sjevernoirske vlade Michelle O'Neill. Stotine prosvjednika, pri čemu su mnogima bila prekrivena lica, napadali su policiju i palili vozila na brojnim mjestima diljem Sjeverne Irske nakon što se internetom proširila videosnimka napada nožem u kojoj je teško ranjena jedna osoba.
| Foto: Pa/PRESS ASSOCIATION
Maskirani muškarci zapalili su kuće u Belfastu te iz njih istjerali obitelji u sklopu antiimigrantskih nemira kasno u utorak nakon što je Sudanac optužen za napad nožem, rekla je predsjednica sjevernoirske vlade Michelle O'Neill. Stotine prosvjednika, pri čemu su mnogima bila prekrivena lica, napadali su policiju i palili vozila na brojnim mjestima diljem Sjeverne Irske nakon što se internetom proširila videosnimka napada nožem u kojoj je teško ranjena jedna osoba. |
Foto: Pa/PRESS ASSOCIATION
Maskirani muškarci zapalili su kuće u Belfastu te iz njih istjerali obitelji u sklopu antiimigrantskih nemira kasno u utorak nakon što je Sudanac optužen za napad nožem, rekla je predsjednica sjevernoirske vlade Michelle O'Neill. Stotine prosvjednika, pri čemu su mnogima bila prekrivena lica, napadali su policiju i palili vozila na brojnim mjestima diljem Sjeverne Irske nakon što se internetom proširila videosnimka napada nožem u kojoj je teško ranjena jedna osoba.
| Foto: Pa/PRESS ASSOCIATION
Više kuća je gorjelo u gradu u utorak navečer. Snimke koje je emitirao BBC prikazuju policiju kako pomaže jednoj obitelji da pobjegne iz zapaljenog doma.
| Foto: PA/PRESS ASSOCIATION
"Ne može biti izlike ni opravdanja za ove napade tijekom noći", kazala je O'Neill u priopćenju. "Skupine maskiranih muškaraca koji požarima tjeraju obitelji iz njihovih domova nije ništa drugo doli gnjusan kukavičluk".
| Foto: PA/PRESS ASSOCIATION
Britanski premijer Keir Starmer je prvotan napad nožem, koji se zbio u sjevernom dijelu Belfasta u ponedjeljak navečer, opisao kao "odvratan".
| Foto: Pa/PRESS ASSOCIATION
Do napada, koji vlasti trenutno ne smatraju terorističkim, došlo je usred povišenih napetosti u zemlji zbog ubojstva studenta kojem je policija stavila lisice dok je umirao od ubodnih rana nakon što ga je njegov napadač lažno optužio za rasistički napad.
| Foto: Pa/PRESS ASSOCIATION
Također, prethodili su mu višestruki prosvjedi protiv imigracije, pri čemu populističke stranke tvrde da je britanska politika o azilu omogućila opasnim ljudima da uđu u zemlju. Prošle godine je došlo do antiimigrantskih nemira u Sjevernoj Irskoj zbog navodnog seksualnog napada.
| Foto: PA/PRESS ASSOCIATION
Maskirana mladež se okupila diljem Belfasta rano u utorak navečer, a policija je odgovorila raspoređivanjem oklopnih vozila. Prosvjednici su zapalili brojna vozila širom grada, uključujući autobus u istočnom dijelu Belfasta.
| Foto: PA/PRESS ASSOCIATION
BBC je objavio da je 100-tinjak muškaraca razbijalo vrata i prozore na kućama u ulici u istočnom Belfastu.
| Foto: PA/PRESS ASSOCIATION
"Tjera ih se (iz domova) samo zato što su crnci", kazao je pastor Jack McKee za BBC nakon napada na domove u sjevernom dijelu grada.
| Foto: Pa/PRESS ASSOCIATION
Osumnjičenik za napad nožem, 30-godišnji Sudanac, u utorak navečer je optužen za pokušaj ubojstva, posjedovanje predmeta s oštricom i za prijetnje ubojstvom.
| Foto: Pa/PRESS ASSOCIATION
U srijedu se treba pojaviti pred sudom u Belfastu. Žrtva napada, muškarac u 40-ima, u ozbiljnom je stanju u bolnici, nakon što je zadobio teške ozljede lica, vrata i leđa.
| Foto: PA/PRESS ASSOCIATION
Snimke prikazuju više građana kako pokušavaju svladati napadača prije dolaska policije, a viši dužnosnici su rekli da su time žrtvi spasili život.
| Foto: PA/PRESS ASSOCIATION
Glavne političke stranke Sjeverne Irske su zajednički osudile napad nazivajući ga "groznim" te su pozvali na smirenost rekavši da će nemiri samo naškoditi njihovim zajednicama.
| Foto: PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Rebecca Black/PRESS ASSOCIATION
Foto Rebecca Black/PRESS ASSOCIATION
Foto Rebecca Black/PRESS ASSOCIATION
Foto Rebecca Black/PRESS ASSOCIATION
Foto Rebecca Black/PRESS ASSOCIATION
Foto Rebecca Black/PRESS ASSOCIATION
Foto Rebecca Black/PRESS ASSOCIATION
Foto Rebecca Black/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto Jonathan McCambridge/PRESS ASSOC
Foto Jonathan McCambridge/PRESS ASSOC
Foto Jonathan McCambridge/PRESS ASSOC
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto Claudia Savage/PRESS ASSOCIATION
Foto Claudia Savage/PRESS ASSOCIATION
Foto Claudia Savage/PRESS ASSOCIATION
Foto Claudia Savage/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto PA/PRESS ASSOCIATION
Foto Pa/PRESS ASSOCIATION