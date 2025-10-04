Obavijesti

PODRŠKA PALESTINI

FOTO Prosvjedi za Gazu diljem Europe. Tisuće ljudi na cestama

U petak, talijanski sindikati pozvali su na opći štrajk u znak podrške flotili, a prosvjedi diljem zemlje privukli su više od dva milijuna ljudi, prema riječima organizatora. Ministarstvo unutrašnjih poslova procjenjuje da je na prosvjedima sudjelovalo oko 400.000 ljudi.
National protest for Gaza, in Rome
Veliki broj prosvjednika okupio se u središtu Rima u subotu, četvrti dan zaredom otkad traju prosvjedi u Italiji zbog izraelskog presretanja međunarodne flotile | Foto: Yara Nardi
