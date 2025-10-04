FOTO Prosvjedi za Gazu diljem Europe. Tisuće ljudi na cestama

U petak, talijanski sindikati pozvali su na opći štrajk u znak podrške flotili, a prosvjedi diljem zemlje privukli su više od dva milijuna ljudi, prema riječima organizatora. Ministarstvo unutrašnjih poslova procjenjuje da je na prosvjedima sudjelovalo oko 400.000 ljudi.
Veliki broj prosvjednika okupio se u središtu Rima u subotu, četvrti dan zaredom otkad traju prosvjedi u Italiji zbog izraelskog presretanja međunarodne flotile
Foto: Yara Nardi
Ljudi s transparentima i palestinskim zastavama, uzvikujući "Slobodna Palestina" i druge slogane, prošli su pored Koloseja
Foto: Claudia Greco
Otkad je Izrael počeo blokirati flotilu kasno u srijedu, prosvjedi su izbili diljem Europe i drugih dijelova svijeta, no u Italiji su u nekoliko gradova svakodnevna pojava
Foto: Claudia Greco
Tisuće ljudi promarširale su u subotu središtem Barcelone u znak potpore Palestini, zahtijevajući prekid rata u Gazi i prekid trgovine oružjem s Izraelom
Foto: Lorena Sopena
Iza golemoga crvenog transparenta na kojemu je pisalo "Prekinite genocid u Palestini. Prekinite trgovinu oružjem s Izraelom", oko 70.000 prosvjednika je, prema podacima gradske policije, mirno promarširalo ulicama gradskoga središta izvikujući slogane poput "Bojkotirajte Izrael!" i "Oslobodite Palestinu!"
Foto: Lorena Sopena
