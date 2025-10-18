Obavijesti

News

Komentari 11
ODUŠEVLJENI PREDSJEDNIK

FOTO Pršut, ja, frenda dva: Zoki dobio kapitalca na sajmu u Istri

Piše Ivan Radnić,
Čitanje članka: 2 min
FOTO Pršut, ja, frenda dva: Zoki dobio kapitalca na sajmu u Istri
4
Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

Premda je tijekom predsjedničkog mandata posjetio brojne fešte i gastro manifestacije, petak u Tinjanu ga je iznenadio

Kasno ljeto i jesen najljepši su dani za našega predsjednika. Tad konačno ima što raditi. Nije zatvoren na Pantovčaku dok mu jeleni lopatari bježe s imanja, već je na zraku. Ili u šatoru, ali nema veze, na terenu je i čini ono što najbolje zna - kontrolira kvalitetu hrvatskih proizvoda.

Nakon berbi grožđa, maslina i mandarina došao je red i na pršut. Ne na branje, već na kušanje. U Tinjanu je bio na otvorenju 17. sajma istarskog pršuta. Taj je datum odavno podcrtao u kalendaru. Žao mu je što ga ne zovu kao suca, pronašao bi on vremena, ali, eto, tako je to kad si predsjednik, nitko te ne uzima za ozbiljno. Ali iskoristio je posjet kako bi dao svoj sud o tome kako se radilo prošle godine.

Premda je tijekom predsjedničkog mandata posjetio brojne fešte i gastro manifestacije, petak u Tinjanu ga je iznenadio. Navikao je na manje šnite, oskudne, rekao bi Zoki, no dobio je kapitalca. El presidente je bio u čudu, nije znao što bi s tim, no njegove grimase, osmijeh i neuobičajeni položaj tijela otkrili su da je zadnji put bio tako oduševljen i iznenađen od ulaska plamenog jazavca u njegov vokabular. 

Opa, je l’ skidaš ti ono bijelo...

Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

Ne? Super, ni ja...

Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

Je l’ stane taj komad na jednu šnitu crnog kruha?

Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

A sad ozbiljno... Što se prožima? Ma nek’ se prožima, daj ti još jednu šnitu!

Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Ovo su brojevi na Eurojackpotu: Netko je osvojio 69.000.000 €!
KAKAV SRETNIK

Ovo su brojevi na Eurojackpotu: Netko je osvojio 69.000.000 €!

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 21. listopada 2025.., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.
Video s Hvara zgrozio ljude! Konobar i gost udaraju ženu: 'Mislite ovime privući goste?'
OŠTRE REAKCIJE

Video s Hvara zgrozio ljude! Konobar i gost udaraju ženu: 'Mislite ovime privući goste?'

Objava je u kratkom vremenu prikupila stotine reakcija i više od stotinu komentara, gotovo svi osuđuju sadržaj videa...
Sve o istrazi protiv Matanića i poslovima: Ima 4 prijave, žrtve čekaju, a on šalje film u Dansku
ZAŠTO SE 'OPRAO'

Sve o istrazi protiv Matanića i poslovima: Ima 4 prijave, žrtve čekaju, a on šalje film u Dansku

24sata neslužbeno doznaju da su podnesene četiri kaznene prijave. Matanić je svoju izjavu 'Kajem se' iz 2024., u kojoj priznaje da je bio neprimjeren, nekidan praktički povukao

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025