Obavijesti

News

Komentari 1
GOVOR U UN-U

FOTO Prvo stepenice, a onda i blesimetar. Trump: 'Srećom, prva dama je u dobroj formi'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Prvo stepenice, a onda i blesimetar. Trump: 'Srećom, prva dama je u dobroj formi'
4
Foto: Kylie Cooper

Trump zbog kvara blesimetra nije sakrio nezadovoljstvo. Njegove su riječi nasmijale ostale čelnike...

Gaza, stanje u svijetu, priznanje Palestine, Rusija, Putin, samo su neke od tema kojih se američkih predsjednik Donald Trump dotaknuo u svom govoru u pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Prvo stepenice, a onda i blesimetar. Trump: 'Srećom, prva dama je u dobroj formi' 01:26
Prvo stepenice, a onda i blesimetar. Trump: 'Srećom, prva dama je u dobroj formi' | Video: 24sata/Reuters

Ipak, nije sve prošlo bez određenih poteškoća, barem što se s tehničke strane tiče. Sam dolazak do pozornice otežale su pokretne stepenice koje su prestale raditi čim Trump sa suprugom Melanijom popeo na njih.

80th United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York City
Foto: Kylie Cooper

Nisu čekali da prorade već su se sami popeli do vrha. Kako je rekao Trump, sve je moglo završiti gore, ali prva dama je u dobroj formi.

TEHNIKA NIJE RADILA VIDEO Trump imao problema uoči govora u UN-u: 'Meni ne smeta držati govor bez toga...'
VIDEO Trump imao problema uoči govora u UN-u: 'Meni ne smeta držati govor bez toga...'

Nakon stepenica, pokvario se i blesimetar tijekom govora. Trump nije sakrio nezadovoljstvo, a njegove su riječi nasmijale ostale čelnike.

U.S. President Trump attends the 80th United Nations General Assembly, in New York City
Foto: Alexander Drago

- Ne smeta mi održati ovaj govor bez blesimetra jer blesimetar ne radi. Jako sam sretan što sam ovdje. Mogu samo reći da je onaj tko upravlja ovim blesimetrom u velikoj nevolji - poručio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
KBC-ovi ostaju bez sestara, vraćaju se kući u male bolnice: Plaća je ista, a posao je lakši
Dolaze nam sestre Rumunjke?

KBC-ovi ostaju bez sestara, vraćaju se kući u male bolnice: Plaća je ista, a posao je lakši

KBC-ovi ostaju bez sestara, jer odlaze u županijske bolnice, koje opet imaju dozvolu zapošljavanja. Lakše im je raditi kod kuće u Sisku, Vinkovcima i drugdje nego u Zagrebu - trošak života je manji, a plaća ista
U Kopenhagenu i Oslu otvorili zračne luke. Šef danske tajne službe: Netko nas testira
DRAMA NA NEBU

U Kopenhagenu i Oslu otvorili zračne luke. Šef danske tajne službe: Netko nas testira

Ne znamo odakle su došli dronovi. Surađujemo s oružanim snagama, poručuju iz policije u Kopenhagenu. A iz Moskve su ranije izvijestili kako su oborili 11 dronova
Upaljeni su meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Snažno nevrijeme stiže u Hrvatsku!
JESEN DONIJELA POGORŠANJE

Upaljeni su meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Snažno nevrijeme stiže u Hrvatsku!

Za srijedu je za većinu Hrvatske oglašeno narančasto upozorenje, koje, stoji na stranicama DHMZ-a, znači da je vrijeme opasno...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025