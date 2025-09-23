Trump zbog kvara blesimetra nije sakrio nezadovoljstvo. Njegove su riječi nasmijale ostale čelnike...
FOTO Prvo stepenice, a onda i blesimetar. Trump: 'Srećom, prva dama je u dobroj formi'
Gaza, stanje u svijetu, priznanje Palestine, Rusija, Putin, samo su neke od tema kojih se američkih predsjednik Donald Trump dotaknuo u svom govoru u pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda.
Ipak, nije sve prošlo bez određenih poteškoća, barem što se s tehničke strane tiče. Sam dolazak do pozornice otežale su pokretne stepenice koje su prestale raditi čim Trump sa suprugom Melanijom popeo na njih.
Nisu čekali da prorade već su se sami popeli do vrha. Kako je rekao Trump, sve je moglo završiti gore, ali prva dama je u dobroj formi.
Nakon stepenica, pokvario se i blesimetar tijekom govora. Trump nije sakrio nezadovoljstvo, a njegove su riječi nasmijale ostale čelnike.
- Ne smeta mi održati ovaj govor bez blesimetra jer blesimetar ne radi. Jako sam sretan što sam ovdje. Mogu samo reći da je onaj tko upravlja ovim blesimetrom u velikoj nevolji - poručio je.
