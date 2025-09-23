FOTO Prvo stepenice, a onda i blesimetar. Trump: 'Srećom, prva dama je u dobroj formi'

Gaza, stanje u svijetu, priznanje Palestine, Rusija, Putin, samo su neke od tema kojih se američkih predsjednik Donald Trump dotaknuo u svom govoru u pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:26 Prvo stepenice, a onda i blesimetar. Trump: 'Srećom, prva dama je u dobroj formi' | Video: 24sata/Reuters

Ipak, nije sve prošlo bez određenih poteškoća, barem što se s tehničke strane tiče. Sam dolazak do pozornice otežale su pokretne stepenice koje su prestale raditi čim Trump sa suprugom Melanijom popeo na njih.

Foto: Kylie Cooper

Nisu čekali da prorade već su se sami popeli do vrha. Kako je rekao Trump, sve je moglo završiti gore, ali prva dama je u dobroj formi.

Nakon stepenica, pokvario se i blesimetar tijekom govora. Trump nije sakrio nezadovoljstvo, a njegove su riječi nasmijale ostale čelnike.

Foto: Alexander Drago

- Ne smeta mi održati ovaj govor bez blesimetra jer blesimetar ne radi. Jako sam sretan što sam ovdje. Mogu samo reći da je onaj tko upravlja ovim blesimetrom u velikoj nevolji - poručio je.