FOTO Pržimo se na 38 stupnjeva: Pogledajte temperature po gradovima

Sunčano i vrlo vruće. Poslijepodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, a mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom između 34 i 39 °C, prognoza je DHMZ-a za danas
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Zagreb - 38,8°C
| Foto:
Zagreb - 38,8°C |
Foto:
Zagreb - 38,8°C
| Foto:
Rijeka - 36 °C
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Osijek - 38 °C
| Foto: Davor Javorović/Ivana Ivanović/Pixsell
Karlovac - 36,8 °C
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Zadar - 33,1 °C
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pula - 36 °C
| Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
Slavonski Brod - 37,6 °C
| Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL
Knin - 37,4 °C
| Foto: Davor Javorović/Ivana Ivanović/Pixsell
Vukovar - 37,8 °C
| Foto: Dubravka Petric/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Gospić - 35,3 °C
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Šibenik - 33,8 °C
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Dubrovnik - 33,6 °C
| Foto: Davor Javorović/Ivana Ivanović/Pixsell
Split - 35 °C
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Crikvenica - 32,5 °C
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Makarska - 32,7 °C
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Opatija - 32°C
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Sisak - 36,2 °C
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Ploče - 35 °C
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL