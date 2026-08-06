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PAKLENE VRUĆINE

FOTO Pržimo se na 38 stupnjeva: Pogledajte temperature po gradovima

Sunčano i vrlo vruće. Poslijepodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, a mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom između 34 i 39 °C, prognoza je DHMZ-a za danas
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Zagreb: Gra?ani i turisti osvježenje od velikih vru?ina pronašli na Zrinjevcu
Zagreb - 38,8°C | Foto:
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Zagreb - 38,8°C | Foto:
Komentari 4

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