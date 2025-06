FOTO Putnica s katamarana Melita kod Zadra: 'Nije mi bilo svejedno, bilo je kao u filmu...'

Čulo se doslovno kako se katamaran lomi, i odmah nakon toga se dogodio prodor mora u salon gdje smo bili mi. Nestalo je struje, a potom je izbio i požar, a mi nama je posada smireno dala upute koje smo poslušali, te izašli na palubu, u kišu i mrak. Ništa nisam vidjela što se doganja oko mene, jer morala sam se držati da ne padnem s broda. Potom smo uz pomoć posade Melite prebacili se na splav, nedugo potom se pojavio i trajekt Jadran koji nam je napravio zavjetrinu i tako olakšao naše spašavanje. Trajekt ima mala bočna vrata, otvorio ih i prebacili su nas sve i time je naše spašavanje završeno, kazala je Vanja Lordanić (77), putnica koja se ukrcala u katamaran Melitu u mjestu Zaglav na Dugom Otoku, na očito posljednju vožnju tog broda.

- Sve je prošlo brzo, kao u filmu, iako mi nije bilo svejedno. Uvjeti su bili grozni, i sve je zapravo prošlo bez ljudskih žrtava, teških ozljeda, tako da sam jutros sretna da je sve prošlo bolje nego što je izgledalo noćas - nastavila je Vanja.





Redovna linija, 9406, koncesionara tvrtke GV Line Sali, Zaglav, Bršanj, Zadar, isplovila je u 20.50 po rasporedu.

- Vjetra je bilo, cijelim putem, i nije bilo ugodno, brod se zaista mučio, propinjao po valovima, ali kapetan je držao pod kontrolom cijelo vrijeme situaciju. Jednostavno loše vrijeme na moru, se događa nekad, i na to smo navikli. No, kad smo prošli prolaz Ždrelac, katamaran je krenuo put Zadra, ali se i vjetar promijenio u odnosu na njega. To je tako bilo pravo propinjanje, i bilo je doista mučno, i nama i posadi koja nije mogla ništa učiniti. Ne bi rekla da je kapetanska procjena bila loša, ali što se točno dogodilo, kako zašto ne bi mogla reći, Melita je doista stariji brod, ali nikad ovakvo nevrijeme nisam doživjela - dodaje Vanja.

- U isto vrijeme mi s mora gledamo u svjetla Zadra, nadomak smo, a tamo nema znaka da ovakva oluja bijesni na moru, a mi nadomak ulaska u luku, doživjeli havariju, i to kakvu - kaže te napominje kako je posada izvrsno odradila posao, te da panike nije bilo ni u jednom momentu.

Zadar: Trajekt “Jadran” dovezao putnike sa potonulog katamarana “Melita” u luku Gaženica | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Podsjetimo, usred olujnog nevremena koje je u ponedjeljak zahvatilo zadarsko područje, došlo je do prodiranja mora u katamaran Melita koji se u trenutku plovidbe nalazio u zadarskom kanalu. U trenutku plovidbe prema riječima zapovjednika na katamaranu se nalazilo 38 putnika i pet članova posade. Trajekt “Jadran” dovezao putnike sa potonulog katamarana “Melita” u luku Gaženica.

Oglasli se i iz Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

- Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu obavlja očevid kako bi se utvrdile okolnosti pomorske nesreće brzog putničkog broda - katamarana „Melita“ kompanije G&V LINE i prikupila sve relevantne podatke temeljem kojih će se odlučiti o pokretanju sigurnosne istrage. Svi putnici i posada broda spašeni su pravovremenom i koordiniranom akcijom spašavanja s havariranog broda.

Agencija je obaviještena o pomorskoj nesreći u kojoj je 16. lipnja 2025. oko 22:00 sata u Zadarskom kanalu došlo do naplavljivanja brzog putničkog broda - katamarana „Melita“ kompanije G&V LINE tijekom održavanja linije 9406 Zadar-Sali-Zaglav-Bršanj-Zadar, prije uplovljavanja u luku Zadar.

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu provodi sigurnosne istrage čiji cilj nije utvrđivanje krivnje i odgovornosti, već isključivo utvrđivanje okolnosti nastanka nesreća i predlaganje korektivnih mjera radi njihovog sprječavanja u budućnosti - poručili su.