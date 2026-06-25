FOTO Rafalei, ratni brodovi i specijalci u akciji: Pogledajte spektakularnu vježbu na Žirju

Na pomorskom vojnom poligonu Žirje održana je velika vojna vježba Borbena moć 26, u kojoj je sudjelovalo više od 3000 vojnika iz Hrvatske i savezničkih NATO zemalja. U združenoj akciji sudjelovali su pripadnici Hrvatske ratne mornarice, Rafalei Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, helikopteri, specijalne snage, protuzračna obrana i topništvo.
Foto Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
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Vježbu su pratili ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera OSRH Tihomir Kundid, a pogledajte kako je izgledao impresivan prikaz vojne moći Hrvatske vojske.
| Foto: Zvonimir Barisin
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