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pomorski vojni poligon

FOTO Rafalei, ratni brodovi i specijalci u akciji: Pogledajte spektakularnu vježbu na Žirju

Na pomorskom vojnom poligonu Žirje održana je velika vojna vježba Borbena moć 26, u kojoj je sudjelovalo više od 3000 vojnika iz Hrvatske i savezničkih NATO zemalja. U združenoj akciji sudjelovali su pripadnici Hrvatske ratne mornarice, Rafalei Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, helikopteri, specijalne snage, protuzračna obrana i topništvo.
Primošten: Borbena moć 26 na pomorskom vojnom poligonu „Žirje“
Foto Zvonimir Barisin
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Foto: Zvonimir Barisin
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