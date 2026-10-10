FOTO Razorni ragan poharao SAD: Četvero mrtvih, stotine tisuća ljudi ostale bez struje...
Četiri osobe su smrtno stradale nakon što je uragan Isaias u subotu rano ujutro pogodio kopno, a oko 670.000 stanovnika Floride, Alabame, Georgije i Mississippija ostalo je bez električne energije dok je oluja slabila i prelazila u posttropski ciklon, prema podacima lokalnih vlasti i službi za praćenje opskrbe električnom energijom. Dvije su osobe smrtno stradale uslijed pada stabala na stambene objekte, navode lokalni mediji i vlasti.