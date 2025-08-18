FOTO Razorni uragan Erin prijeti SAD-u: Počele evakuacije, stižu orkanski vjetrovi i poplave!

Iz bezazlene tropske oluje uragan Erin pretvorio se u samo nekoliko dana u pravu zvijer. U jednom je trenutku stigao i do kategorije 5 s udarima vjetra i do 260 km/h, a valovi visoki i nekoliko metara pogodili su obale Portorika i Djevičanskih otoka, piše Reuters.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:13 Uragan Erin | Video: 24sata/Reuters

Meteorolozi ga opisuju kao najopasniji sustav koji se formirao prije rujna u zadnjih nekoliko godina.

Foto: CIRA/NOAA

Erin se ipak smanjio na uragan razine 3, ali prijetnja je i dalje tu, s vjetrom do 200 km/h. Sada prijeti i obali SAD-a, a vlasti u Sjevernoj Karolini naredile su evakuaciju dijela Outer Banksa.

Foto: TURKS AND CAICOS ISLANDS REGIMEN

Najveća opasnost zasad nisu udari u kopno, nego gigantski valovi, poplave i jake struje koje prije plažama od Floride pa sve do Nove Engleske.

Stručnjaci upozoravaju da toplije more i klimatske promjene sve češće hrane ovakve super-oluje. A ovo je tek početak sezone – pred meteorolozima je, kažu, vrlo duga i burna jesen.