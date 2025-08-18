Obavijesti

DOSEGAO I KATEGORIJU 5...

FOTO Razorni uragan Erin prijeti SAD-u: Počele evakuacije, stižu orkanski vjetrovi i poplave!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Razorni uragan Erin prijeti SAD-u: Počele evakuacije, stižu orkanski vjetrovi i poplave!
7

Meteorolozi uragan Erin opisuju kao najopasniji sustav koji se formirao prije rujna u zadnjih nekoliko godina.

Iz bezazlene tropske oluje uragan Erin pretvorio se u samo nekoliko dana u pravu zvijer. U jednom je trenutku stigao i do kategorije 5 s udarima vjetra i do 260 km/h, a valovi visoki i nekoliko metara pogodili su obale Portorika i Djevičanskih otoka, piše Reuters.

Hurricane Erin, which is the first hurricane of the 2025 Atlantic season and has been downgraded to Category 3
Foto: CIRA/NOAA

Erin se ipak smanjio na uragan razine 3, ali prijetnja je i dalje tu, s vjetrom do 200 km/h. Sada prijeti i obali SAD-a, a vlasti u Sjevernoj Karolini naredile su evakuaciju dijela Outer Banksa.

Troops of the TCI Regiment prepare to support humanitarian assistance and disaster relief operations following Hurricane Erin, in Turks and Caicos islands
Foto: TURKS AND CAICOS ISLANDS REGIMEN

Najveća opasnost zasad nisu udari u kopno, nego gigantski valovi, poplave i jake struje koje prije plažama od Floride pa sve do Nove Engleske.

Stručnjaci upozoravaju da toplije more i klimatske promjene sve češće hrane ovakve super-oluje. A ovo je tek početak sezone – pred meteorolozima je, kažu, vrlo duga i burna jesen.

