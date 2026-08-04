FOTO Rekordno niski vodostaji Drave, Dunava i drugih rijeka: 'Nema naznaka za veći porast'

Dugotrajni toplinski val i izostanak značajnijih oborina spustili su vodostaje Drave, Dunava i drugih vodotoka na istoku Hrvatske na rekordno niske razine, a značajnije promjene vodostaja ne očekuju se slijedećih pet do sedam dana. Na pojedinim mjernim postajama ovoga ljeta zabilježene su najniže vrijednosti otkad postoje mjerenja, a Drava je u kratkom razdoblju čak tri puta dosegnula novi minimalni zabilježeni vodostaj, objavile su Hrvatske vode.

Unatoč povećanoj potrošnji vode, javni isporučitelji vodnih usluga na području nadležnosti Vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu trenutačno nemaju problema s izdašnošću vodocrpilišta niti s kvalitetom vode za javnu vodoopskrbu.

Prema raspoloživim prognozama i stanju u slivovima Drave i Dunava tijekom sljedećih pet do sedam dana ne očekuju se značajnije promjene vodostaja, istaknuo je Mario Spajić, zamjenik direktora Vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu Hrvatskih voda.

Na Dravi će manje oscilacije i dalje biti uvjetovane radom hidroelektrana, no vodostaj će ostati u području izrazito niskih vrijednosti. Slična situacija očekuje se i na Dunavu, gdje zasad nema naznaka značajnijeg porasta vodostaja.

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Izrazito niski vodostaji prisutni su i na manjim vodotocima, među kojima su Vuka, Karašica, Vučica i Baranjska Karašica, kao i na brojnim kanalima. Ovakve hidrološke prilike neuobičajene su za ljetne mjesece jer je režim rijeke Drave prirodno obilježen povećanim protocima tijekom lipnja i srpnja uslijed otapanja snijega i oborina u uzvodnom dijelu sliva, ističu iz Hrvatskih voda.

Temperatura vode oko 26 °C i više, niski vodostaji otežavaju plovidbu

Visoke temperature zraka utječu i na temperaturu vode, koja na pojedinim lokacijama doseže oko 26 °C i više. Takvi uvjeti dodatno opterećuju vodene ekosustave te nepovoljno djeluju na biljni i životinjski svijet. Posljedice su vidljive i u poljoprivredi, gdje visoke temperature i nedostatak vlage ubrzavaju isušivanje tla.

Niski vodostaji otežavaju i riječnu plovidbu. Plovidba Dunavom i dalje je moguća, ali uz ograničenja u opterećenju plovila, dok su uvjeti na pojedinim dionicama Drave znatno zahtjevniji.

Povlačenje vode na mnogim je mjestima otkrilo dijelove riječnog korita, pješčane sprudove i različite potopljene predmete. Nedavno je kod Osijeka zbog rekordno niskog vodostaja pronađena i neeksplodirana eksplozivna naprava, što dodatno potvrđuje da kretanje riječnim koritom može predstavljati ozbiljnu opasnost. Hrvatske vode stoga pozivaju građane da izbjegavaju hodanje po sprudovima i izloženim dijelovima korita te da se pridržavaju upozorenja nadležnih službi.