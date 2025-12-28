Obavijesti

ZAUSTAVIT ĆE SE U BREZOVICI

FOTO Relikvije Alojzija Stepinca stigle u Zagrebačku katedralu

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Zagrebačka nadbiskupija

Mnoštvo vjernika u tišini se oprostilo od relikvija kardinala, koji je u svom rodnom kraju boravio od 29. studenoga, kada je otpočela Jubilejska godina. Misa u Katedrali započinje u 10 sati

Nakon mjesec dana boravka u rodnom Krašiću, gdje mu se poklonilo više od deset tisuća hodočasnika, tijelo blaženog Alojzija Stepinca u nedjelju, na blagdan Svete Obitelji, svečano će vratiti u zagrebačku prvostolnicu. Tim činom ujedno započet će i obilježavanje zatvaranja Jubilejske 2025. godine u Zagrebačkoj nadbiskupiji, a središnje euharistijsko slavlje u katedrali predvodit će zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.

Foto: Zagrebačka nadbiskupija

Svečani ispraćaj iz Krašića započet će u ranim jutarnjim satima, nakon mise zornice u šest sati koju je u župnoj crkvi Presvetog Trojstva predvodio vlč. Tomislav Hačko, vicepostulator za kauze beatifikacije i kanonizacije. Mnoštvo vjernika u tišini se oprostilo od relikvija kardinala, koji je u svom rodnom kraju boravio od 29. studenoga, kada je otpočela Jubilejska godina.

Foto: Zagrebačka nadbiskupija

U homiliji vlč. Hačko naglasio je da "ono što posebno fascinira jest činjenica da naš Blaženik nije bio samo zagledan u lijepo naslikane prikaze Svete Obitelji, nego ponajprije u životni primjer njezinih članova: u Isusovu ljubav, u Marijinu poslušnost Božjoj riječi i Josipovu šutnju. Živeći tim duhom, s pravom joj se onda i pridružio, nakon nevolja ovoga života, u vječnoj slavi".

Na putu prema Zagrebu, procesija će se zaustaviti u Karmelu u Brezovici, te ispuniti tako jednu od posljednjih želja samog blaženika. Zaustavljanje u Brezovici ima duboko simboličko značenje. Stepinac je bio utemeljitelj tog samostana, a za vrijeme svog zatočeništva u Krašiću često je govorio kako bi, da mu zdravlje i sloboda to dopuste, prvo posjetio sestre karmelićanke.

Foto: Zagrebačka nadbiskupija

​- To je bila jedna od posljednjih želja Alojzija Stepinca. Rekao je da bi, kad bi mogao napustiti Krašić, prvo otišao u Karmel u Brezovicu jer on je njihov utemeljitelj - rekao je preč. Ivan Vučak, upravitelj Župe Presvetog Trojstva u Krašiću. Za tu prigodu, sestre su dobile posebno dopuštenje nadbiskupa da napuste klauzuru i sudjeluju na misi u samostanskoj crkvi.

Foto: Zagrebačka nadbiskupija

Središnji događaj bit će svečani doček u zagrebačkoj katedrali, koja i sama nosi ožiljke potresa, ali je konstrukcijski ojačana i ponovno služi kao "živo srce naše mjesne Crkve", kako ju je na polnoćki nazvao nadbiskup Kutleša, a koji će predvoditi misu u 10 sati. Povratak relikvija u prostor iza glavnog oltara, gdje je sarkofag neoštećen preživio potres, označit će važan korak u duhovnoj i materijalnoj obnovi.

