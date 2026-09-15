Obavijesti

News

Komentari 0
ROBO KONVOJ

FOTO Roboti Tonka i Jože vozili brodice u Zadru pa plesali valcer

Piše Ana Dasović,
Čitanje članka: 2 min
FOTO Roboti Tonka i Jože vozili brodice u Zadru pa plesali valcer
2
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Konferencija posvećena umjetnoj inteligenciji okupila stručnjake

Zadar i Kukljica ovaj su vikend bili središte znanosti, tehnologije i učenja. Znanstvena udruga MIPRO u suradnji sa Sveučilištem u Zadru održala je Robot-dron demo konvoj, jedinstveni tehnološko-znanstveni događaj s demonstracijom naprednih autonomnih robotskih sustava u pomorskom okruženju.

Bio je to dio 5. međunarodnog savjetovanja o robotici - MIPRO Robotics 2026: Robot Technologies and Applications (RTA), posvećenog jednom od najvažnijih pitanja današnjice, umjetnoj inteligenciji. Subotnje jutro počelo je u prostorima Jedriličarskog kluba Uskok predstavljanjem projekata kojima je fokus na razvoju podvodne robotike u Hrvatskoj i privlačenju mladih STEM tehnologijama. Potom se prema Kukljici uputio konvoj brodica kojima su upravljala dva humanoidna robota, Tonka i Joža. Oni, te robotski pas, privukli su i najviše pozornosti okupljene publike na Kukljici. Tamo su bili izloženi i različiti dronovi te letjelice kojima je cilj istraživanje mora i podmorja, bilo da je riječ o uzorkovanjima, detektiranju vrulja, snimanju kamerama za blisku fotogrametriju, batimetriju...

Joža i Tonka oduševili su okupljene, s kojima su komunicirali, a potom i otplesali valcer. Umjetna inteligencija, poručili su stručnjaci u Zadru, može biti opasnost, no važno je potaknuti kvalitetan, human i stručan pristup novoj tehnologiji.

- Tehnologije su se do sada razvijale tako da ih je naš mozak mogao apsolvirati, ovu ne može. Ona se razvija sve brže i sve je manje vremena da nešto poduzmemo. Mladima ostavljamo nešto što im je zanimljivo, ali ne znam je li to nešto dobro - istaknuo je prof. dr. sc. Stjepan Bogdan (FER).

Prof. Zorislav Šojat s Instituta "Ruđer Bošković", jedan od pionira umjetne inteligencije u Hrvatskoj, istaknuo je kako velikim oslanjanjem na umjetnu inteligenciju nećemo povećati svoju.

Osnivač i pokretač cijele inicijative MIPRO, prof. emeritus Karolj Skala poručio je kako je važno nastaviti istraživanja u ovom području, bez obzira na sve negativne posljedice tehnološke utrke. Posebno je važno, zaključili su sudionici, poticati mlade da se uključe u suvremene trendove i pripremati se za drugačiju budućnost. Unatoč svim izazovima, istraživanja i razvoj će se nastaviti, u čemu uz dobro promišljanje priliku mogu tražiti i male zemlje poput Hrvatske.

- Umjetna inteligencija pruža velike mogućnosti i omogućuje nešto što je bilo nezamislivo, ali postoji velika opasnost da kliznemo u zonu komfora i užitka s mišlju da će nas potpuno zamijeniti tehnološka dostignuća. Ona je izvrstan alat koji može otvarati neslućene prostore, ali treba je sagledavati s oprezom. Važno je da se od najranijih susreta učenici ne plaše umjetnom inteligencijom, nego da ih se uputi u razborito korištenje - istaknuo je prof. dr. sc. Josip Faričić, rektor Sveučilišta u Zadru. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Trump tvrdi: Postigli smo dogovor, Ukrajina i Rusija neće napadati energetske ciljeve
SVI SU PRISTALI?

Trump tvrdi: Postigli smo dogovor, Ukrajina i Rusija neće napadati energetske ciljeve

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o prestanku napada na energetske ciljeve, no službene potvrde još uvijek nema, što izaziva sumnje u njegovu vjerodostojnost.
FOTO Ovo su prizori nakon pakla na Braču: Izgorjele kuće, šuma i uspomene. Ostao pepeo
Vatrena stihija poharala Milnu

FOTO Ovo su prizori nakon pakla na Braču: Izgorjele kuće, šuma i uspomene. Ostao pepeo

Više od 4000 hektara površine opožareno je u vatrenoj buktinji koja je u noći na petak, 10. rujna, zahvatila dio otoka Braća na prostoru Milne. Vatrogasci se suzdržavaju od točnih brojki izgorene površine jer, unatoč tome što je požar "stavljen pod kontrolu", na rubnim požarišnim mjestima "tinja", dok je na terenu više od 200 vatrogasaca i desetke cisterni koje uz pomoć zračnih snaga saniraju požarište.
HOROR U ŠIBENIKU: Mladić (28) ubijen u stanu. Napadač je drogiran, ne može razgovarati
UHITILI 24-GODIŠNJAKA

HOROR U ŠIBENIKU: Mladić (28) ubijen u stanu. Napadač je drogiran, ne može razgovarati

Prema dosad utvrđenim informacijama, osumnjičeni se u trenutku događaja nalazio u apartmanu zajedno s 28-godišnjakom i 22-godišnjakinjom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026