FOTO Roboti Tonka i Jože vozili brodice u Zadru pa plesali valcer

Zadar i Kukljica ovaj su vikend bili središte znanosti, tehnologije i učenja. Znanstvena udruga MIPRO u suradnji sa Sveučilištem u Zadru održala je Robot-dron demo konvoj, jedinstveni tehnološko-znanstveni događaj s demonstracijom naprednih autonomnih robotskih sustava u pomorskom okruženju.

Bio je to dio 5. međunarodnog savjetovanja o robotici - MIPRO Robotics 2026: Robot Technologies and Applications (RTA), posvećenog jednom od najvažnijih pitanja današnjice, umjetnoj inteligenciji. Subotnje jutro počelo je u prostorima Jedriličarskog kluba Uskok predstavljanjem projekata kojima je fokus na razvoju podvodne robotike u Hrvatskoj i privlačenju mladih STEM tehnologijama. Potom se prema Kukljici uputio konvoj brodica kojima su upravljala dva humanoidna robota, Tonka i Joža. Oni, te robotski pas, privukli su i najviše pozornosti okupljene publike na Kukljici. Tamo su bili izloženi i različiti dronovi te letjelice kojima je cilj istraživanje mora i podmorja, bilo da je riječ o uzorkovanjima, detektiranju vrulja, snimanju kamerama za blisku fotogrametriju, batimetriju...

Joža i Tonka oduševili su okupljene, s kojima su komunicirali, a potom i otplesali valcer. Umjetna inteligencija, poručili su stručnjaci u Zadru, može biti opasnost, no važno je potaknuti kvalitetan, human i stručan pristup novoj tehnologiji.

- Tehnologije su se do sada razvijale tako da ih je naš mozak mogao apsolvirati, ovu ne može. Ona se razvija sve brže i sve je manje vremena da nešto poduzmemo. Mladima ostavljamo nešto što im je zanimljivo, ali ne znam je li to nešto dobro - istaknuo je prof. dr. sc. Stjepan Bogdan (FER).

Prof. Zorislav Šojat s Instituta "Ruđer Bošković", jedan od pionira umjetne inteligencije u Hrvatskoj, istaknuo je kako velikim oslanjanjem na umjetnu inteligenciju nećemo povećati svoju.

Osnivač i pokretač cijele inicijative MIPRO, prof. emeritus Karolj Skala poručio je kako je važno nastaviti istraživanja u ovom području, bez obzira na sve negativne posljedice tehnološke utrke. Posebno je važno, zaključili su sudionici, poticati mlade da se uključe u suvremene trendove i pripremati se za drugačiju budućnost. Unatoč svim izazovima, istraživanja i razvoj će se nastaviti, u čemu uz dobro promišljanje priliku mogu tražiti i male zemlje poput Hrvatske.

- Umjetna inteligencija pruža velike mogućnosti i omogućuje nešto što je bilo nezamislivo, ali postoji velika opasnost da kliznemo u zonu komfora i užitka s mišlju da će nas potpuno zamijeniti tehnološka dostignuća. Ona je izvrstan alat koji može otvarati neslućene prostore, ali treba je sagledavati s oprezom. Važno je da se od najranijih susreta učenici ne plaše umjetnom inteligencijom, nego da ih se uputi u razborito korištenje - istaknuo je prof. dr. sc. Josip Faričić, rektor Sveučilišta u Zadru. 