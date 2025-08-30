Obavijesti

FOTO Romantična priča o crvenom Fići: 'Dugo sam ga tražila za supruga Zlatka'

Bivša vlasnica je auto koristila kao odlagalište. Prtljažnik je bio ispunjen zemljom, dok je unutrašnjost poslužila kao spavaonica za kokoši

Žarko crven Fićo, za neke je samo sitna nostalgija. Za obitelj Furdi iz Gardinovca pronašao je posebno mjesto u njihovim srcima. Vlasnica fiće Liljana Furdi iz Gardinovca ispričala je za eMeđimurje neobičnu priču o automobilu.

Liljanin suprug, Zlatko Furdi, vozio je Fiću u mladosti, kad su se upoznali. Veliki obožavatelj oldtimera godinama je tražio prvu ljubav na četiri kotača i često je supruzi govorio kako bi mu to bio najdraži poklon.

Ljiljana je krenula u pravu misiju i pronašla starog Fiću u dvorištu poznanice.

Kod nje je služio kao odlagalište, prtljažnik je bio pun zemlje, a unutrašnjost je služila kao spavaonica za kokoši. Ona je bila sretna što će se riješiti starog željeza, a sretan je bio i Zlatko koji je sam došao po Fiću.

- Nećete vjerovati, unatoč svemu, odmah je upalio i u njemu sam se odvezao kući bez problema. Onda je slijedilo vanjsko i unutarnje uređenje. Originalno je bio plave boje, no ja sam ga obojao u crveno i sredio. Odličan je, sjajno vozi i prolazi tehnički pregled bez problema. Jedino je skupo održavanje, dijelove moram naručivati putem interneta i dosta koštaju - rekao je Zlatko.

Iako Fiću uglavnom vozi Zlatko, Liljana se upisala kao vlasnica.

- Htjela sam da bude moj, budući da sam ga ja našla i jako ga volim - rekla je. Par ima i druge automobile, no mali crveni fićo im je najdraži.

