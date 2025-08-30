FOTO Romantična priča o crvenom Fići: 'Dugo sam ga tražila za supruga Zlatka'

Žarko crven Fićo, za neke je samo sitna nostalgija. Za obitelj Furdi iz Gardinovca pronašao je posebno mjesto u njihovim srcima. Vlasnica fiće Liljana Furdi iz Gardinovca ispričala je za eMeđimurje neobičnu priču o automobilu.

Foto: eMeđimurje

Liljanin suprug, Zlatko Furdi, vozio je Fiću u mladosti, kad su se upoznali. Veliki obožavatelj oldtimera godinama je tražio prvu ljubav na četiri kotača i često je supruzi govorio kako bi mu to bio najdraži poklon.

Ljiljana je krenula u pravu misiju i pronašla starog Fiću u dvorištu poznanice.

Foto: eMeđimurje

Kod nje je služio kao odlagalište, prtljažnik je bio pun zemlje, a unutrašnjost je služila kao spavaonica za kokoši. Ona je bila sretna što će se riješiti starog željeza, a sretan je bio i Zlatko koji je sam došao po Fiću.

- Nećete vjerovati, unatoč svemu, odmah je upalio i u njemu sam se odvezao kući bez problema. Onda je slijedilo vanjsko i unutarnje uređenje. Originalno je bio plave boje, no ja sam ga obojao u crveno i sredio. Odličan je, sjajno vozi i prolazi tehnički pregled bez problema. Jedino je skupo održavanje, dijelove moram naručivati putem interneta i dosta koštaju - rekao je Zlatko.

Foto: eMeđimurje

Iako Fiću uglavnom vozi Zlatko, Liljana se upisala kao vlasnica.

- Htjela sam da bude moj, budući da sam ga ja našla i jako ga volim - rekla je. Par ima i druge automobile, no mali crveni fićo im je najdraži.