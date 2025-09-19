FOTO Ručne bombe, automatske puške, pištolj... Dvojac blizu Požege skrivao i 300 kg duhana

Policija PU Požeško slavonske je temeljem naredbe Općinskog suda u Požegi i naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu, a u suradnji s carinskim službenicima Carinskog ureda Slavonski Brod pretražila više obiteljskih kuća na području Čaglina u kojima prebivaju i koje koriste 43-godišnjakinja i 63-godišnjak.

Foto: Policija

U pretrazi je pronađeno 359,7 kg sitno rezanog duhana bez nadzornih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske, a na koji nisu obračunate i plaćene trošarine te analogna vaga.

Nadalje, također su pronađene dvije ručne bombe, dvije automatske puške, automatski pištolj, poluautomatska puška, vojni karabin, malokalibarska puška s optikom, užlijebljena cijev od puške s mehanizmom za okidanje, 12 komada spremnika za automatsku pušku, tri puške s neužlijebljenim cijevima te ukupno 2102 komada raznog streljiva.

Foto: Policija

Protiv 43-godišnjakinje slijedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela Nedozvoljena trgovina, dok protiv 63-godišnjaka slijedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.