IZRAEL POJAČAO NAPADE
FOTO Ruševine, eksplozije i očaj stanovnika: Bejrut pod teškim udarima, raste broj mrtvih...
Izraelska vojska nastavila je sa žestokim napadima na Libanon, u glavnom gradu Bejrutu noć je prošla uz brojne eksplozije, iznad grada se dižu gusti oblaci crnog dima, ruševine su posvuda.. Brojni su ostali bez domova, spavaju na ulicama u šatorima. Izraelci tvrde kako gađaju mete povezane s Hezbollahom, stanovnicima više četvrti Bejruta naredili su evakuaciju. Hezbollah je priopćio kako su izveli sedam napada na izraelske vojne mete, poručuju kako je to njihov odgovor na "izraelsku agresiju"... Al Jazeera piše kako je najmanje 687 ljudi ubijeno u Libanonu u izraelskim napadima od početka sukoba. Među mrtvima je, pišu, najmanje 98 djece.