FOTO RUŠEVINE, OČAJ I STRAH Izrael žestoko napao Bejrut: Eksplozije stalno 'tresu' grad...

Katz je već prijetio libanonskoj vladi da će izgubiti teritorij ako ne razoruža Hezbolah, proiransku militantnu skupinu koja je uvukla Libanon u američko-izraelski rat protiv Irana kada je 2. ožujka počeo s napadima na Izrael. Katz je rekao u utorak na sastanku s načelnikom vojnog stožera da će vojska "kontrolirati preostale mostove i sigurnosnu zonu do (rijeke) Litani" te da stvara "obrambeni tampon". Izraelska vojska odbila je komentirati izjave ministra obrane.