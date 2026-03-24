FOTO RUŠEVINE, OČAJ I STRAH Izrael žestoko napao Bejrut: Eksplozije stalno 'tresu' grad...
Izraelska vojska nastavila je sa žestokim udarima na Bejrut, glavni grad Libanona. Na novim fotografijama vide se brojne uništene zgrade, ljudi su očajni, u strahu, eksplozije svako malo 'uzdrmaju' grad. Izraelska vojska tvrdi da gađa pozicije Hezbollaha, poručuju stanovnicima dijelova Bejruta da se evakuiraju, ali mnogi nemaju gdje... Izraelci najavljuju i kako će okupirati dio juga Libanona, kažu da im treba taj 'sigurnosni tampon'... U Libanonu je od početka ovog sukoba ubijeno više od 1000 ljudi...
Foto: STRINGER/REUTERS