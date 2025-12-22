Obavijesti

FOTO Rusi dronovima napali luku u ruskom Krasnodaru. Pogodili dva broda i dva mola

HINA
Rusi dronovima napali luku u ruskom Krasnodaru. Pogodili dva broda i dva mola
Foto: Planet Labs PBC

Šteta je uzrokovala požar koji se proširio na 1.500 četvornih metara

Dva broda i dva mola oštećena su kao rezultat napada ukrajinskog drona u ruskom Krasnodarskom kraju, izjavile su u ponedjeljak vlasti u južnoj ruskoj regiji.

Sva posada brodova na terminalu Volna sigurno je evakuirana, priopćio je operativni stožer Krasnodarskog kraja putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.

Šteta je uzrokovala požar koji se proširio na 1.500 četvornih metara, kazale su vlasti.

