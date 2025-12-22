Šteta je uzrokovala požar koji se proširio na 1.500 četvornih metara
FOTO Rusi dronovima napali luku u ruskom Krasnodaru. Pogodili dva broda i dva mola
Dva broda i dva mola oštećena su kao rezultat napada ukrajinskog drona u ruskom Krasnodarskom kraju, izjavile su u ponedjeljak vlasti u južnoj ruskoj regiji.
Sva posada brodova na terminalu Volna sigurno je evakuirana, priopćio je operativni stožer Krasnodarskog kraja putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.
Šteta je uzrokovala požar koji se proširio na 1.500 četvornih metara, kazale su vlasti.
