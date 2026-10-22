FOTO: STRAVIČAN NAPAD Rusi kao srbočetnici u agresiji na Hrvatsku! Zabranjenim kasetnim streljivom na Kijev

Nova teška noć je iza stanovnika Ukrajine, Rusija je opet lansirala žestoki napad, eksplozije su odjekivale od Harkiva do Kijeva... Kako piše ukrajinska Pravda, Rusija je na Kijev ispalila balističke projektile Iskander, navodno opremljene kasetnom bojnom glavom... Serhij Beskrestnov, savjetnik ukrajinskog predsjednika i stručnjak za radiotehnologiju, navodi da napad nije imao vojnu svrhu, nego da mu je cilj bio razaranje dijela staroga grada i ranjavanje što većeg broja ljudi... U napadu na Kijev ubijena je najma je jedna osoba, 24 osobe su ozlijeđene...

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