STRAVIČNI PRIZORI FOTO Rusi opet poslali rakete na civile. Najmanje troje mrtvih u strašnom napadu na Harkiv...

Dok Trump s Putinom sklapa dogovore o dizelu i govori o 'energetskom primirju' Rusije i Ukrajine koje postoji samo u njegovoj glavi, Putin nastavlja slati dronove i rakete na ukrajinske civile. U strašnom napadu na Harkiv Rusi su ubili najmanje troje ljudi, pogođeno je više stambenih zgrada... U napadu je ozlijeđeno više od deset ljudi, neki su u teškom stanju.

Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu