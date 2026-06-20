FOTO Samouki meštar s Dugog otoka 'oživio' je civilizacije: Izradio je iglu, tu su i piramide
Velika piramida, dvije manje, obelisk, osmatračnica i jedan iglu, sve to stane u 2500 kvadrata maslinika na Dugom otoku. Saljski samouki meštar i umjetnik, Vedran Petešić (67) odlučio je napraviti svoju verziju civilizacija te nakon egipatske, sad je napravio potpuni zaokret. Inspiraciju je pronašao na krajnjem hladnom sjeveru.
- Iglu je samostalna cjelina, kao pola lopte, ali sam za razliku od originalne forme koju koriste Eskimi, dodao još malo prostora. Radio sam ga dva tjedna, i to od gipsanih ploča. Išla je etapa po etapa, jedno vuče drugo, ali je polukugla ožbukana izvana, pa pošpricana maltom, objašnjava Vedran | Foto: Valeri Steffe/PIXSELL