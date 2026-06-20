FOTO Samouki meštar s Dugog otoka 'oživio' je civilizacije: Izradio je iglu, tu su i piramide

Poruke u bocama, dagnja napravljena od drva za koju na prvi pogled se ne može procijeniti je li prava ili ne, kameni ulomci koji imaju egipatske motive iz davnih dinastija svoj su dom našle u Veloj piramidi, ali s vremenom je svim artefaktima postalo tijesno. Zato će poruke u bocama nakon što su pronađene na plažama Dugog otoka, pronaći stalni postav u igluu. | Foto: Valeri Steffe/PIXSELL